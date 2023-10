Laakirchner Martinimarkt am 11. und 12. November

Stimmungsvoller Markt für die ganze Familie!

Viel­sei­ti­ges Kunst­hand­werk wird am 11. und 12. Novem­ber in den herbst­lich deko­rier­ten Hal­len der alten Papier­fa­brik im Kul­tur- und Ver­an­stal­tungs­zen­trum ALFA Laa­kir­chen — Stey­rer­mühl gebo­ten. Der in der Regi­on ein­zig­ar­ti­ge Mar­ti­ni­ritt am idyl­li­schen Ufer der Traun, die tra­di­tio­nel­le Musik und herbst­li­che Kuli­na­rik sowie das krea­ti­ve Kin­der­pro­gramm machen den Markt zum Erleb­nis für die gan­ze Familie.

Mar­ti­ni­ritt mit Later­nen­um­zug und Überraschung

Das beweg­te Leben des hei­li­gen Mar­tin wird heu­er nicht nur zu Lan­de und am Pferd insze­niert, auch die Traun wird in die Geschich­te mit­ein­flie­ßen. Die Kin­der sind ein­ge­la­den, Mar­tin mit ihren am Markt gebas­tel­ten oder mit­ge­brach­ten Later­nen zu emp­fan­gen. Am Schluss gibt es für die Kin­der eine klei­ne Überraschung.

Musik & Platt­ler sor­gen für Stimmung

Die Köcker Musi & Gim­pelin­sel Sai­ten­mu­si (Sams­tag) und Alm­rausch (Sonn­tag) spie­len auf! Von tra­di­tio­nel­ler Tanzl­mu­sik bis hin zu moder­ner Volks­mu­sik wird ein brei­tes Reper­toire zu hören sein und für eine gemüt­li­che Stim­mung sor­gen! Die „Pram­ta­ler Plattler­mädls“ und „Mid Händ und Fiaß“ begeis­tern mit der Kunst des Schuh­plat­telns. Stim­mungs­vol­le Klän­ge der Jagd­horn- und Huber­tus­blä­ser run­den das Pro­gramm ab.

Genuss im Innen- und Außenbereich

Ver­schie­de­ne regio­na­le Betrie­be bie­ten abwechs­lungs­rei­che Kuli­na­rik von der herbst­li­chen Maro­ni­s­chaum­sup­pe bis zum herz­haf­ten Gansl­bur­ger. Die tra­di­tio­nel­len Bau­ern­krap­fen der Gold­hau­ben­grup­pe und der Glüh­most sowie die Raclette- und Speck­bro­te der Laa­kirch­ner Bau­ern­schaft dür­fen dabei natür­lich nicht feh­len. Außer­dem gibt es ein gro­ßes Mar­tinskip­ferl und am Sonn­tag eine gra­tis Kost­pro­be des Wild­schütz­biers beim gesel­li­gen Bier­an­stich zu verkosten.

Krea­ti­ves Kinderprogramm

Die Kin­der dür­fen sich ihre eige­ne Later­ne bas­teln, ent­we­der für zu Hau­se oder um ein Teil des stim­mungs­vol­len Mar­ti­ni­ritts zu sein. Außer­dem kön­nen sie sich beim Papier­schöp­fen, Dru­cken und Bas­teln krea­tiv aus­to­ben oder beim Ganslstall vergnügen.

Nähe­re Infos unter www.laakirchen.at/martinimarkt

Öff­nungs­zei­ten:

Sa., 11.11.2023: 08:30 bis 18:00 Uhr

So., 12.11.2023: 08:30 bis 17:00 Uhr

Offi­zi­el­le Eröff­nung: Sa., 11.11.2023 um 10 Uhr

Ein­tritt: € 4,50; Kin­der und Jugend­li­che bis 15 Jah­re frei.