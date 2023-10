Liachtbratl-Empfang bei der WKO Gmunden

Wirtschaft in Gmunden gut aufgestellt — Interessensvertretung informiert bei Liachtbratl-Empfang

Die WKO Gmun­den in der Mil­ler-von-Aich­holz-Stra­ße platz­te aus allen Näh­ten als sie zu ihrem tra­di­tio­nel­len Liacht­bratl-Mon­tag-Emp­fang lud. Unter­neh­me­rIn­nen sowie Per­sön­lich­kei­ten aus Poli­tik und Gesell­schaft nutz­ten die Gele­gen­heit sich aus­zu­tau­schen und sich über die wirt­schaft­li­che Situa­ti­on im Bezirk Gmun­den zu informieren.

„Die Kon­junk­tur lässt nach und der „gro­ße Bru­der“ Deutsch­land schwä­chelt. Trotz die­ser Wol­ken am Kon­junk­tur­him­mel blickt man in der WKO Gmun­den zuver­sicht­lich in die Zukunft“, läu­te­te Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger die Ver­an­stal­tung ein. Grund für sei­ne Aus­sa­gen sind gute Zah­len. „Mit 8.505 Mit­glie­dern ver­zeich­nen wir einen neu­en Höchst­stand“, ergänzt Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank und erklärt, dass von denen aktu­ell 7.128 das Gewer­be aktiv ausüben.

Beson­ders freut die Inter­es­sens­ver­tre­tung, dass im 1. Halb­jahr mit 272 Neu­grün­dun­gen und 18 Über­nah­men ein Spit­zen­wert erzielt wur­de. Mit 3 % Arbeits­lo­sen­ra­te im Bezirk hat man die fünft­nied­rigs­te in OÖ und liegt damit deut­lich unter dem Lan­des- bzw. Bun­des­wert (4,1 % bzw. 6,1%). Die erfolg­rei­che Ver­mitt­lungs­tä­tig­keit des regio­na­len AMS trägt dazu wesent­lich bei. So gehen in der gewerb­li­chen Wirt­schaft der­zeit 30.504 unselb­stän­dig Beschäf­tig­te einer Arbeit nach.

Ein Höhe­punkt des Liacht­bratl-Emp­fangs ist die Ehrung für her­aus­ra­gen­de Wirt­schafts­leis­tun­gen im Bezirk. Mit der Fa. Kien­in­ger GmbH aus Bad Goi­sern a. H. wur­de ein Hand­werks­be­trieb von der WKO aus­ge­zeich­net, der in den letz­ten 20 Jah­ren die meis­ten Lehr­lin­ge im Bezirk Gmun­den aus­ge­bil­det hat. So schlos­sen in den letz­ten 20 Jah­ren über 250 Lehr­lin­ge in sie­ben Lehr­be­ru­fen ihre Berufs­aus­bil­dung „beim Kien­in­ger“ ab. Geschäfts­füh­rer und Eigen­tü­mer Dipl.- Ing. Josef Öhlin­ger nahm die Aus­zeich­nung aus den Hän­den von WKOÖ-Vize­prä­si­dent Cle­mens Mali­na-Alt­zin­ger entgegen.

Geehrt wur­de auch Domi­nik Mai­er (Mai­er Dach e.U.) aus Vorch­dorf, der vor Kur­zem den Jung­un­ter­neh­mer­preis der Jun­gen Wirt­schaft OÖ in der Kate­go­rie „Rake­ten­star­ter“ erhielt. Mit sei­ner Mai­er Dach Lehr­lings­schmie­de hat er es sich zum Ziel gemacht, die bes­ten Lehr­lin­ge des Lan­des auszubilden.

„Die Ver­an­stal­tung zeigt, dass der Bezirk Gmun­den ein star­ker Wirt­schafts­raum ist, in dem Zusam­men­halt gelebt wird“, so Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger, der sich bei den vie­len Part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen für ihr Kom­men bedankte.

Bildrechte/Copyright: ©WKO Gmunden