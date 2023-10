LKW am Pötschen in Vollbrand

In Voll­brand stand ein LKW-Sat­tel­zug am Nach­mit­tag des 11. Okto­ber 2023 im Bereich des Pötschen­pas­ses in Bad Goisern.

Kurz vor Ende der Pass-Stra­ße war das LKW-Gespann bei der Tal­fahrt plötz­lich in Brand gera­ten. Der Len­ker konn­te noch das Füh­rer­haus ver­las­sen und sich in Sicher­heit brin­gen. Rasend schnell grif­fen die Flam­men von der Zug­ma­schi­ne auf den Auf­lie­ger und das dar­in gela­ger­te Ver­pa­ckungs­ma­te­ri­al über.

Rauch­säu­le von Wei­tem sichtbar

Eine hohe, schwar­ze Rauch­säu­le wies den alar­mier­ten Feu­er­weh­ren Bad Goi­sern und Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr St. Aga­tha den Weg zu die­sem LKW-Brand. Unter Ein­satz von schwe­rem Atem­schutz set­zen die bei­den Feu­er­weh­ren meh­re­re Roh­re mit Was­ser und Schaum ein, um den in Voll­brand ste­hen­den LKW ablö­schen zu kön­nen. Das hier­für benö­tig­te Lösch­was­ser wur­de von meh­re­ren Tank­lösch­fahr­zeu­gen entnommen.

Ein­mal mehr haben sich hier­bei die bei­den Groß­tank­lösch­fahr­zeu­ge der bei­den Weh­ren für die Lösch­was­ser­ver­sor­gung erwie­sen. Ein angren­zen­der Regen­was­ser-Ein­lauf muss­te gegen wei­te­res Ein­drin­gen von aus­ge­lau­fe­nen Betriebs­flüs­sig­kei­ten des LKWs abge­dich­tet wer­den. Wei­ters war es not­wen­dig, rest­li­chen Kraft­stoff aus dem LKW-Tank abzupumpen.

Mit einem Feu­er­wehr-Lader und einem Stap­ler muss­te außer­dem die Ladung vom Auf­lie­ger ent­fernt wer­den. Unter Zuhil­fe­nah­me einer Spe­zi­al­fir­ma erfolg­te die Ber­gung des aus­ge­brann­ten LKW-Gespanns. Wäh­rend der Dau­er der Lösch- und Ber­ge­ar­bei­ten war die B 145 an der Ein­satz­stel­le kom­plett gesperrt bzw. nur wech­sel­wei­se passierbar.

Quel­le: FF Bad Goisern