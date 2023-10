Lustspiel “Ruhestand — … und plötzlich war die Ruhe weg!”-Freitag 20.Oktober im Pfarrheim Frankenmarkt

Am Frei­tag öff­net sich der Vor­hang für ein Thea­ter­stück, das den All­tag mit einem Augen­zwin­kern betrach­tet. Die Thea­ter­grup­pe Fran­ken­markt prä­sen­tiert “Ruhe­stand — … und plötz­lich war die Ruhe weg!” von Regi­na Rösch, ein lus­ti­ges Stück in drei Akten, das die Irrun­gen und Wir­run­gen des Über­gangs in den Ruhe­stand humor­voll beleuchtet.

Die Geschich­te dreht sich um The­re­se Klein, eine enga­gier­te Ehe­frau und Besit­ze­rin einer klei­nen Früh­stücks­pen­si­on, die ihr erfüll­tes Leben genießt. Doch als ihr Ehe­mann Juli­us in den Ruhe­stand geht, ändert sich alles. Die ersehn­te Ruhe weicht dem Tru­bel des neu­en All­tags. Was als ent­spann­ter Ruhe­stand geplant war, ent­puppt sich als tur­bu­len­tes Aben­teu­er, bei dem die Ner­ven der Prot­ago­nis­ten auf eine har­te Pro­be gestellt werden.

Die Auf­füh­run­gen des Stücks fin­den an fol­gen­den Ter­mi­nen im Pfarr­heim Fran­ken­markt statt:

- Frei­tag, 20. Okto­ber 2023, um 20 Uhr

- Sams­tag, 21. Okto­ber 2023, um 20 Uhr

- Sonn­tag, 22. Okto­ber 2023, um 18 Uhr

- Mitt­woch, 25. Okto­ber 2023, um 20 Uhr

- Don­ners­tag, 26. Okto­ber 2023, um 15 Uhr

Der Ein­tritt beträgt 10 Euro, für Kin­der unter 15 Jah­ren ist der Ein­tritt frei. Kar­ten­re­ser­vie­run­gen sind tele­fo­nisch unter 0677/61237539 täg­lich von 17 bis 20 Uhr möglich.

Es besteht freie Sitz­platz­wahl, und für Kurz­ent­schlos­se­ne sind Rest­kar­ten an der Abend­kas­se erhältlich.