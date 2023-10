Mehrere Täter nach Suchtgiftermittlungen in Haft

Der Poli­zei ist im Bezirk Vöck­la­bruck ein Schlag gegen den Dro­gen­han­del gelungen.

Bereits im Som­mer 2022 wur­de auf der Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck Anzei­ge erstat­tet, dass der PKW eines 22-jäh­ri­gen syri­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen neben dem Ufer des Flus­ses Ager geparkt habe. Der Bei­fah­rer sei aus dem Auto gestie­gen und habe irgend­et­was in der Ufer­ver­bau­ung deponiert.

In wei­te­rer Fol­ge konn­ten im dor­ti­gen Bereich zir­ka 40 Gramm Can­na­bis­kraut auf­ge­fun­den wer­den. Es konn­te ermit­telt wer­den, dass es sich beim Len­ker des PKW um einen amts­be­kann­ten 26-jäh­ri­gen syri­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen han­del­te. Die Ermitt­lun­gen gegen die bei­den Män­ner wegen des Ver­dach­tes des gewerbs­mä­ßi­gen Sucht­gift­han­dels wur­den von Sei­ten der Poli­zei intensiviert.

Can­na­bis­kraut in “Bun­kern” versteckt

Es konn­te wei­ters im Zeit­raum von Jän­ner 2023 bis Mit­te März 2023 eine Viel­zahl von Tref­fen bezie­hungs­wei­se Über­ga­ben an unter­schied­li­che Sucht­gift­ab­neh­mer ermit­telt wer­den. Auch konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass die Beschul­dig­ten das Can­na­bis­kraut an unter­schied­li­chen öffent­li­chen Orten in “Bun­kern” ver­steck­ten. Das Can­na­bis­kraut wur­de vor den Über­ga­ben an die Abneh­mer aus den Ver­ste­cken geholt und direkt an die Abneh­mer weitergegeben.

Can­na­bis­kraut sowie Bar­geld sichergestellt

Die bei­den Beschul­dig­ten wur­den folg­lich in den frü­hen Mor­gen­stun­den des 16. März 2023 von Beam­ten der Poli­zei und des Lan­des­kri­mi­nal­a­ma­tes mit Unter­stüt­zung von Sucht­mit­tel­spür­hun­den fest­ge­nom­men und es wur­den meh­re­re Haus­durch­su­chun­gen über Anord­nung der Staats­an­walt­schaft durch­ge­führt. Bei die­sen Haus­durch­su­chun­gen konn­ten eine gerin­ge Men­ge Can­na­bis­kraut sowie Bar­geld sicher­ge­stellt werden.

Sechs bis sie­ben Kilo­gramm verkauft

Bei den anschlie­ßen­den Ver­neh­mun­gen der Beschul­dig­ten sowie diver­ser Abneh­mer zeig­ten sich die Beschul­dig­ten teil­wei­se gestän­dig, eine Gesamt­men­ge von etwa sechs bis sie­ben Kilo­gramm Can­na­bis­kraut von ihren Dea­lern aus Linz und Wien gelie­fert bekom­men und folg­lich im Groß­raum Vöck­la­bruck gewinn­brin­gend wei­ter­ge­ge­ben zu haben.

Ver­däch­ti­ge zu mehr­jäh­ri­gen Haft­stra­fen verurteilt

Die bei­den Syrer wur­den in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert und vom Lan­des­ge­richt Wels mitt­ler­wei­le zu mehr­jäh­ri­gen Haft­stra­fen — nicht rechts­kräf­tig — ver­ur­teilt. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen zu einem 20-jäh­ri­gen afgha­ni­schen Dea­ler aus Linz sowie zu einem 24-jäh­ri­gen afgha­ni­schen Dea­ler aus Wien wur­den vom Stadt­po­li­zei­kom­man­do Linz über­nom­men. Im Zuge die­ser Ermitt­lun­gen konn­ten die bei­den Dea­ler sowie wei­te­rer Hin­ter­män­ner fest­ge­nom­men und inhaf­tiert wer­den, infor­miert die Polizei.