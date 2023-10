Messerattacke: Frau (60) in einer Wohnung in Laakirchen von Ehemann (66) mit Messer niedergestochen

Ein 66-jäh­ri­ger Mann soll am Mon­tag­vor­mit­tag in Laa­kir­chen sei­ne 60-jäh­ri­ge Frau mit einem Mes­ser atta­ckiert und schwer ver­letzt haben.

Wie der ORF am Mon­tag­nach­mit­tag auf sei­nem Online-Por­tal berich­tet, soll Mon­tag­vor­mit­tag ein Bezie­hungs­streit in einem Mehr­par­tei­en­wohn­haus in Laa­kir­chen eska­liert sein. Ein 66-jäh­ri­ger Mann soll dem­zu­fol­ge auf sei­ne 60 jäh­ri­ge Frau mit einem Mes­ser ein­ge­sto­chen haben, die Frau über­leb­te anschei­nend nur knapp. Ihr Mann ver­such­te sich nach der Tat mit Tablet­ten das Leben zu neh­men, auch er konn­te offen­bar von den Ret­tungs­kräf­ten geret­tet werden.

Quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber