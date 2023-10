Täter nach Messerattacke in Regau gefasst

UPDATE: In Regau soll am Diens­tag­abend ein Mann offen­bar eine Frau mit einem Mes­ser atta­ckiert und damit schwer ver­letzt haben. Die Flucht ende­te an einem Strom­mast. Bei der Fest­nah­me soll der Ver­däch­ti­ge ver­sucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Wil­de Sze­nen sol­len sich ers­ten Berich­ten zufol­ge bereits Diens­tag­abend in Regau abge­spielt haben. Ein Mann hat dort offen­bar in einer Gara­ge eine Frau mit einem Mes­ser atta­ckiert und schwer ver­letzt. Die Frau muss­te ope­riert wer­den und ist mitt­ler­wei­le außer Lebensgefahr.

Der Poli­zei­hub­schrau­ber stand bereits in der Nacht bei der Fahn­dung nach dem flüch­ti­gen Täter im Ein­satz. Der Täter soll Medi­en­be­rich­ten zufol­ge offen­bar ein in Deutsch­land leben­der 26-jäh­ri­ger Israe­li sein, das Opfer eine 24-jäh­ri­ge Holländerin.

Zuvor war in zahl­rei­chen Face­book- bezie­hungs­wei­se Whats­App-Grup­pen von dem Vor­fall zu lesen. Die Poli­zei bestä­tig­te am Mitt­woch­vor­mit­tag dann einen Vorfall.

Täter woll­te bei Fest­nah­me Selbst­mord begehen

Der Täter soll auf sei­ner Flucht bei Burg­kir­chen (Bezirk Brau­nau am Inn) gegen einen Strom­mast einer Mit­tel­span­nungs­lei­tung gekracht sein. Danach soll sich der Täter mit einem Mes­ser selbst schwer ver­letzt haben.

Ret­tung, Not­arzt, Not­arzt­hub­schrau­ber und die Poli­zei waren im Ein­satz. Der Schwer­ver­letz­te wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung ins Kran­ken­haus geflo­gen. Die Poli­zei hat am dor­ti­gen Unfall­ort die Spu­ren­la­ge gesi­chert. Dabei wur­de auch eine Waf­fe sichergestellt.

