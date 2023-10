Motorradfahrer kollidierte mit Reh

Ein 17-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Salz­burg-Land fuhr am 06. Okto­ber 2023 gegen 01:40 Uhr mit sei­nem Motor­rad auf der L539 Thalg­au­stra­ße Rich­tung Thal­gau. Im Gemein­de­be­reich von St. Lorenz sprang vor dem Len­ker ein Reh auf die Fahr­bahn, mit dem der 17-Jäh­ri­ge fron­tal kol­li­dier­te und stürz­te. Der Len­ker wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das UKH Salz­burg gebracht. Das tote Reh wur­de vom zustän­di­gen Jäger abge­holt, so die Polizei.