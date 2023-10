Neustart bei der FPÖ Frankenburg am Hausruck: Neues Team mit Obmann Martin Kaser

Mit einem Orts­par­tei­tag erfolg­te unter Anwe­sen­heit von Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Ger­hard Kani­ak und dem Lan­des­par­tei­se­kre­tär der FPÖ OÖ, LAbg. Micha­el Gru­ber, mit der Wahl einer neu­en Orts­par­tei­lei­tung der Start­schuss in eine eine neue Ära der FPÖ-Orts­grup­pe Fran­ken­burg am Hausruck.

Dabei wur­de der 40-jäh­ri­ge Unter­neh­mer Mar­tin Kaser ein­stim­mig zum neu­en Orts­par­tei­ob­mann gewählt. Kaser wird neben den wei­te­ren Funk­tio­nä­ren künf­tig auch von Patrick Buch­in­ger, der sich als neu­er Obmann-Stell­ver­tre­ter beson­ders mit orga­ni­sa­to­ri­schen Ange­le­gen­hei­ten befasst, unterstützt.

In die wei­te­ren Funk­tio­nen wur­den gewählt:

Kas­sier: Mar­tin Moro

Kas­sier-Stv.: Manu­el Zoister

Schrift­füh­rer: Chris­toph Schobesberger

Schrift­füh­rer-Stv.: Andrea Schobesberger

Rech­nungs­prü­fer: Tho­mas Brand­stät­ter, Mar­cel Mühlbacher

Im Rah­men des Neu­grün­dungs-Par­tei­ta­ges wur­den auch lang­jäh­ri­ge Par­tei­mit­glie­der und ver­dien­te Funk­tio­nä­re geehrt. Neben den ehe­ma­li­gen Orts­par­tei­funk­tio­nä­ren Tho­mas Rager, Bern­hard Scharn­böck und Ste­fan Hue­mer wur­de auch Senio­ren­ring-Obmann Alo­is Gries­mei­er für sei­ne lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft und Ein­satz rund um die Par­tei geehrt.

„Es freut mich, dass sich in Fran­ken­burg wie­der neu­es und hoch moti­vier­tes Team zusam­men­ge­fun­den hat und die neu­en Funk­tio­nä­re künf­tig ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­ben in der Orts­grup­pe übernehmen.

Ein wich­ti­ger Schritt, um auch vor Ort eine soli­de, sicht­ba­re Basis­ar­beit zu gewähr­leis­ten, sich brei­ter auf­zu­stel­len und gemein­sam mit der Unter­stüt­zung der Bezirks­grup­pe wei­te­re Auf­bau­ar­beit in Rich­tung Gemein­de­rats­wahl 2027 sicher­zu­stel­len.“, so Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Ger­hard Kaniak.

„Ich bedan­ke mich für das Ver­trau­en, die Arbeit, wel­che von mei­nen Vor­gän­gern geleis­tet wur­de und freue mich auf die bevor­ste­hen­den Auf­ga­ben mit mei­nem neu­en Team. Jetzt gilt es Wor­ten auch Taten fol­gen zu las­sen. Wir wer­den uns in der nächs­ten Zeit dem wei­te­ren Aus­bau der Orts­grup­pe, der Vor­be­rei­tung auf die nächs­te Gemein­de­rats­wahl sowie einer akti­ven Öffent­lich­keits- und Infor­ma­ti­ons­ar­beit wid­men. Mit dem Auf­tritt bei den ver­schie­dens­ten Ver­an­stal­tun­gen wol­len wir die Chan­ce nut­zen, mit den Fran­ken­bur­ger Bür­gern per­sön­lich in Kon­takt zu tre­ten!“, so der neue Orts­par­tei­ob­mann Mar­tin Kaser.

Fotos: FPÖ Bezirk Vöcklabruck