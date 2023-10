Parkendes Auto in Attnang-Puchheim touchiert

Aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che streif­te in der Nacht auf Mitt­woch ein KFZ-Len­ker mit sei­nem Fahr­zeug ein par­ken­des Auto in der Vöck­la­bru­cker Stra­ße in Att­nang-Puch­heim. Eine Per­son, die dabei ver­letzt wur­de, muss­te vom Roten Kreuz ver­sorgt werden.

Von den Ein­satz­kräf­ten der FF Puch­heim wur­de das schwer beschä­dig­te Fahr­zeug im Auf­trag der Poli­zei mit Ran­gier­rol­ler von der Stra­ße ver­bracht und auf einem Park­platz abge­stellt. Beim zwei­ten Fahr­zeug muss­ten Siche­rungs­ar­bei­ten durch­ge­führt wer­den. Par­al­lel dazu wur­de aus­ge­lau­fe­nes Betriebs­mit­tel gebun­den und die Stra­ße gerei­nigt. Wäh­rend des Ein­sat­zes war die Vöck­la­bru­cker Stra­ße gesperrt.

Quel­le: FF Puchheim