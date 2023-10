Pens. Verband Gschwandt-Spaß und Kulinarik im Mühlviertel

Eine äußerst gelun­ge­ne Rei­se unter­nahm der Pen­sio­nis­ten­ver­band Gschwandt, orga­ni­siert von Rei­se­lei­te­rin Hei­di Hampl in‘s Mühlviertel.

Im Vor­der­grund stand Spaß und Kuli­na­rik und das begann bereits beim gemein­sa­men Mit­tag­essen im Hotel Restau­rant Schick­lberg bei Krems­müns­ter. Frisch gestärkt ging es über Linz den Hasel­gra­ben hin­auf nach Waxen­berg im Mühl­vier­tel. Ziel war die Cock­tail­ma­nu­fak­tur und Destil­le­rie der Fam. Prig­lin­ger-Sima­der, die bekannt für ihren her­vor­ra­gen­den Gin in reins­ter Form und auch die Erzeu­gung eines eige­nen Tonic­wa­ter ist. Auch die sons­ti­gen Spi­ri­tuo­sen sind her­vor­ra­gend und seit die­ser Sai­son auch der eige­ne GinA­roll. Bereits die freund­li­che Begrü­ßung von Regi­na Prig­lin­ger-Sima­der, die gelern­te, erfolg­rei­che Schnaps­bren­ne­rin ist und ihren GinA­roll als ers­tes Getränk ser­vier­te, war der per­fek­te Ein­stieg in die Ver­kos­tung. Und bei der lern­ten die Teil­neh­mer eini­ge der köst­li­chen Pro­duk­te ken­nen, die auch dann am Ende flei­ßig käuf­lich erwor­ben wurden.

Das zwei­te High­light des Tages war der Besuch der Fir­ma Kas­t­ner in Bad Leon­fel­den mit Film­vor­trag der Fir­men­ge­schich­te und Anfer­ti­gung bzw. Ver­zie­rung eines eige­nen Leb­ku­chen­her­zens im Leb­zel­ta­ri­um. Im ange­schlos­se­nen Cafe wur­de dann noch Pau­se gemacht und vie­le Mit­rei­sen­de kauf­ten auch kräf­tig im Ver­kaufs­shop ein. Bei der Heim­rei­se wur­de Rei­se­lei­te­rin Hei­di Hampl noch­mals herz­lich für den schö­nen und unter­halt­sa­men Aus­flug herz­lich gedankt.

Es war ein kuli­na­ri­scher Hochgenuss!