Pfarr-Flohmarkt Pinsdorf erlebt seine 14. Auflage!

„ Schnäppchenjäger“ sollten dieses Wochenende „rot“ im Kalender ankreuzen

Am Sams­tag, 7. und Sonn­tag, 8. Okto­ber wird wie­der im Pfarr­zen­trum Pins­dorf der Kult-Markt mit den beson­ders güns­ti­gen Ange­bo­ten abge­hal­ten. Zuvor wird um gut erhal­te­ne Sach­spen­den gebe­ten, die am Don­ners­tag, 5.10. und Frei­tag, 6.10. jeweils von 16–19 Uhr, mit einem herz­li­chen „Ver­gelts Gott“ im Pfarr­zen­trum ent­ge­gen­ge­nom­men werden.

Spiel­zeug -„beson­de­re“ Bücher, lie­be Din­ge, Kunst und Krem­pel, Rari­tä­ten, Geschirr und Glä­ser, klei­ne Elek­tro­ge­rä­te, Klei­dung (gut erhal­te­ne Ein­zel­stü­cke). Bit­te k e i n e Möbel!

Der Ver­kauf ist wie bis­her am Sams­tag von 14–19 Uhr, und am Sonn­tag von 8–11 Uhr. Zur „Stär­kung“ für den „Rari­tä­ten-Par­cours“ bie­ten die Gold­hau­ben-Frau­en eben­falls tra­di­tio­nell Kaf­fee und Kuchen zum Erwerb an! Der Rein­erlös kommt der Pfar­re Pins­dorf zugute!

Als Kon­takt­per­son für Anfra­gen und Mit­ar­beit steht: Maria Krei­scher, Buchen­stra­ße 45, 4810 Gmun­den, unter: Tele­fon: 0664/1904302 zur Verfügung.