Rasender Probeführerscheinbesitzer unter Drogen

Ein Dro­gen­len­ker lie­fer­te sich Diens­tag­abend im Bezirk Vöck­la­bruck mit der Poli­zei eine Ver­fol­gungs­jagd. Der jun­ge Pro­be­füh­rer­schein­be­sit­zer ras­te dabei mit über 100 km/h durchs Ortsgebiet.

Am 17. Okto­ber 2023 gegen 17:30 Uhr fiel einer Poli­zei­strei­fe wäh­rend des Strei­fen­diens­tes ein Klein­last­wa­gen auf, wel­cher im Orts­ge­biet von Zipf den dor­ti­gen Fahr­bahn­tei­ler ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung pas­sier­te. Die Strei­fe nahm die Nach­fahrt auf und woll­te den Len­ker anhal­ten. Die­ser fuhr mit 106 km/h durch das Orts­ge­biet Zipf wei­ter in Rich­tung Fran­ken­burg am Haus­ruck. Der Len­ker setz­te sei­ne Fahrt trotz ein­ge­schal­te­nem Fol­ge­ton­horn und Blau­licht unge­hin­dert fort.

Erst nach etwa zwei Kilo­me­ter reagier­te der Len­ker, ein 19-jäh­ri­ger Pro­be­füh­rer­schein­be­sit­zer aus dem Bezirk Gries­kir­chen, auf die Anhal­te­ver­su­che. Bei der anschlie­ßen­den Len­ker- und Fahr­zeug­kon­trol­le konn­ten bei dem 19-Jäh­ri­gen ein­deu­ti­ge Sym­pto­me einer Sucht­mit­tel­be­ein­träch­ti­gung fest­ge­stellt wer­den. Ein Vor­test ver­lief posi­tiv auf Cannabis.

Füh­rer­schein an Ort und Stel­le abgenommen

Eine Unter­su­chung durch einen Amts­arzt wur­de von dem Len­ker ver­wei­gert. Ihm wur­de der Füh­rer­schein an Ort und Stel­le abge­nom­men und er wird wegen meh­re­rer Über­tre­tun­gen an die Bezirks­haupt­mann­schaft Vöcklar­buck ange­zeigt, teilt die Poli­zei mit.