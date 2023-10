Riedler Fahrzeugbau feiert 70-Jahre-Firmenjubiläum mit speziellem „Job-Infotag“ am 20.10.2023

Vielseitige Transportlösungen

Die Ernst Ried­ler Fahr­zeug­bau- und Ver­triebs­gesmbH ist ein tra­di­ti­ons­rei­ches Fami­li­en­un­ter­neh­men, das seit 1953 in Ober­weis bei Gmun­den Auf­bau­ten und Anhän­ger für Nutz­fahr­zeu­ge her­stellt. Heu­te ist bereits die drit­te Genera­ti­on im Unter­neh­men tätig. 50 Mit­ar­bei­ter fer­ti­gen auf 5.500 m² Pro­duk­ti­ons­flä­che Fahr­zeu­ge für den Holz- und Hack­gut­trans­port, aber auch Pla­te­au­fahr­zeu­ge für den Stück­gut­ver­kehr, Kip­per­fahr­zeu­ge für leich­te Schütt­gü­ter sowie Son­der­fahr­zeu­ge ergän­zen das Produktprogramm.

70-Jahre-Firmenjubiläum

Der Grund­stein für den Erfolg des Unter­neh­mens wur­de bereits vor 70 Jah­ren gelegt: 1953, als Ernst und Ruth Ried­ler eine Wagen­schmie­de grün­de­ten. Inno­va­ti­ons­freu­de, zukunfts­ori­en­tier­tes Den­ken und vor allem die Ori­en­tie­rung an den Wün­schen der Kun­den haben seit­her die Unter­neh­mens­ent­wick­lung maß­geb­lich geprägt. In die­sem Jahr fei­ert das Unter­neh­men sein 70-Jahr-Jubi­lä­um. Die­ser Mei­len­stein konn­te nur durch enga­gier­te und treue Mit­ar­bei­ter, lang­jäh­ri­ge Kun­den und Geschäfts­part­ner erreicht werden.

Job-Infotag gibt Einblick in den Betrieb

Ried­ler Fahr­zeug­bau ist ein ver­läss­li­cher Arbeit­ge­ber und bie­tet siche­re Arbeits­plät­ze in einem moder­nen Fami­li­en­be­trieb. Nüt­zen Sie den spe­zi­el­len Job-Info­tag am 20. Okto­ber, um einen Ein­blick in das Unter­neh­men, den Pro­duk­ti­ons­ab­lauf, die abwechs­lungs­rei­chen Tätig­kei­ten und die viel­fäl­ti­gen Job­mög­lich­kei­ten zu bekom­men. Ler­nen auch Sie den tra­di­ti­ons­rei­chen Fami­li­en­be­trieb bes­ser ken­nen und schau­en Sie zwi­schen 10.00 und 16.00 Uhr bei Ried­ler Fahr­zeug­bau vor­bei. Es erwar­ten Sie inter­es­san­te Betriebs­füh­run­gen und Info­mög­lich­kei­ten zu aktu­el­len Stel­len-Ange­bo­ten sowie zur Lehr­lings­aus­bil­dung. Klei­ne Snacks und Geträn­ke ste­hen für Sie bereit.

Fin­den Sie Ihren pas­sen­den Job am Info­tag von Ried­ler Fahr­zeug­bau! Das Ried­ler Team freut sich auf Ihr Kommen!

Ernst Ried­ler Fahr­zeug­bau- und Ver­triebs­gesmbH, Bahn­lei­ten 1, A‑4664 Ober­weis, Österreich

Tel. (+43) (0)7612/76 040, www.riedler.com, office@riedler.com