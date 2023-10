Saisonabschluss der Voltigierer aus Gschwandt

Am 7. und 8. Okto­ber 2023 tum­mel­ten sich 19 Pfer­de, 190 Sportler:innen aus 10 Ver­ei­nen aus ganz Ober­ös­ter­reich auf der Reit­an­la­ge des SU RFV Gschwandt. Grund dafür waren die OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten im Vol­ti­gie­ren und ein Vol­ti­gier­tref­fen “Sport und Spiel” der ober­ös­ter­rei­chi­schen Nachwuchs-Voltigierer:innen.

Im gro­ßen Nach­wuchs­star­ter­feld von 120 Teilnehmer:innen zeig­te das Team aus Gschwandt, dass es bei den Kleins­ten vor­ne mit­mi­schen kann. Die Gschwandt­ner Nach­wuchs-Grup­pe unter der Lei­tung von Trai­ne­rin­nen Eva Win­disch­bau­er und Johan­na Neu­mann zeig­te auf dem Pferd Wil­low lon­giert von Chris­ta Gil­les­ber­ger eine krea­ti­ve Kür zum The­ma “Bar­bie” und erturn­te den zwei­ten Platz aus 7 Grup­pen. Im Ein­zel heims­ten Pau­la Raf­fels­ber­ger (1. Platz), Julia Heer, Valen­ti­na und Vik­to­ria Bergt­hal­ler (2. Platz), Eli­sa­beth Hum­mer, Ali­na Bau­er und Ele­na Wampl (3. Platz) wei­te­re Sto­ckerl­plät­ze ein.

In den fol­gen­den offi­zi­el­len Bewer­ben der Lan­des­meis­ter­schaft muss­ten die Gschwandt­ner Vol­ti­gie­re­rin­nen heu­er durch ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­fall eines Pfer­des buch­stäb­lich etwas umsat­teln. Bar­ba­ra Burg­stal­ler ver­half mit ihrem Pferd Ara­gon eini­gen Tur­ne­rin­nen des Ver­eins zu tol­len Leis­tun­gen im Ein­zel A- und L‑Bewerb: Die Schwes­tern Anna Sofia und Eva Maria Ecker gewan­nen bei­de mit feh­ler­frei­en Küren sou­ve­rän ihre Bewer­be. Mar­le­ne Att­wen­ger lan­de­te mit einer star­ken Pflicht und ihrem ers­ten Start in der Klas­se A auf Platz 4. Die heu­er neu for­mier­te A‑Gruppe unter der Lei­tung von Bar­ba­ra Gil­les­ber­ger muss­te nach einer Rich­ter­ent­schei­dung lei­der auf ihren Grup­pen­start verzichten.

In der höchs­ten Klas­se S turn­ten Jorid Klein­rath und The­re­sa Raf­fels­ber­ger auf dem Pferd Enri­que des befreun­de­ten Fran­ken­bur­ger Ver­eins. Nach einem Feh­ler in der Pflicht konn­te sich Jorid Klein­rath mit einer star­ken Kür noch den Vize­meis­ter­ti­tel im Juni­or-Ein­zel sichern. Die Lan­des­meis­ter­ti­tel gin­gen die­ses Jahr alle­samt an die Vol­tis aus Brau­nau bzw. Braunau/Ranshofen.

Trotz Pfer­de­aus­fall und somit weni­gen Starts des Ver­an­stal­ter-Ver­eins wur­den tol­le Leis­tun­gen gezeigt und die Sai­son zufrie­den abgeschlossen.

Das per­fekt orga­ni­sier­te Tur­nier (Lei­tung Ingrid und Johann Burg­stal­ler) ging rei­bungs­los über die Büh­ne und zeig­te wie­der ein­mal, welch gut funk­tio­nie­ren­des Team hin­ter dem Gschwandt­ner Reit­ver­ein steckt.