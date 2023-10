Schönheitsfarm & Heiratsschwindler in der Kirchhamer Unterkirche

Nach eini­gen Jah­ren Pau­se star­tet die Kirch­ha­mer Kel­ler­büh­ne heu­er wie­der so rich­tig durch.

Mit dem Stück “Wer schön sein will, muss lei­den” sor­gen die Lai­en­schau­spie­ler für eine rasan­te Komö­die, bei der kein Augen tro­cken bleibt. Unter der Regie von Anton Püh­rin­ger wird neben dem bewähr­tem Ensem­ble erst­mals auch Georg Hör­ten­hu­ber, Mar­tin Bier­eg­ger und sei­ne Schwes­ter Anna Rath­ber­ger, die als Japa­ne­rin Mie­zie Zocka­ko­shi alle Bli­cke auf sich zieht, auf der Büh­ne ste­hen. Ein kur­zer Ein­blick in das amü­san­te Stück sei verraten:

Hoch­stap­ler als Schönheitschirurg!

Dem Hei­rats­schwind­ler Felix Klei­der­mann wur­de von sei­nem Kon­kur­ren­ten Fred­dy Lin­de­mann schon öfters eine lukra­ti­ve Tour ver­mas­selt. Jetzt tref­fen die bei­den in einer Schön­heits­farm auf­ein­an­der. Fred­dy und Felix eini­gen sich auf einen fina­len Wett­kampf: Wer die ers­te Frau um 5.000 Euro erleich­tert, über­lässt dem Sie­ger in Zukunft das Spiel­feld. Durch eine Ver­wechs­lung wer­den die bei­den Char­meu­re zu Schön­heits­chir­ur­gen — und sie­he da: Der neue Job beginnt ihnen zu gefal­len. Doch lei­der inter­es­siert sich auch eine höchst attrak­ti­ve Japa­ne­rin für die unkon­ven­tio­nel­len Behand­lungs­me­tho­den von Dok­tor Rei­her­hahn und sei­nem Assistenten.

Premie­re am 20. Okto­ber in der Unterkirche

Die Pre­mie­re die­ses flot­ten Lust­spie­les fin­det am Frei­tag, 20. Okto­ber um 19.30 Uhr in der Kirch­ha­mer Unter­kir­che statt. Wei­te­re Spiel­ter­mi­ne: 21., 25., 27., 28. und 31.Oktober; 3., 5., 8., 9., 10. und 11. Novem­ber jeweils um 19.30 Uhr sowie zwei Nach­mit­tags­vor­stel­lun­gen am 26. Okto­ber und am 5. Novem­ber um 14 Uhr. Ein­tritt: 15 Euro; Kin­der bis 12 Jah­re zah­len 7 Euro.

Kar­ten­re­ser­vie­run­gen unter: http://www.ticketlotse.com/events oder täg­lich ab 16 Uhr unter: 0650/8014117 oder 0664/4748152.