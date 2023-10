Sicherheit geht vor: Baumschnittmaßnahmen im Toscanapark

Ab Mon­tag, 16. Okto­ber, wer­den im Gmund­ner Tos­ca­na­park an zahl­rei­chen Bäu­men des teils uralten Bestands Schnitt­maß­nah­men durch­ge­führt. Hin­ter­grund ist die Sicher­heit der Parkbesucher.

Wie die Tos­ca­na Hotel Errich­tungs­ge­sell­schaft mbH & Co KG (THE) mit­teilt, sei­en ins­ge­samt 200 Maß­nah­men geplant, dar­un­ter die Ent­fer­nung von absturz­ge­fähr­de­ten Ästen, Ast­si­che­run­gen mit Sei­len, aber auch vor­erst 17 Fäl­lun­gen von beson­ders kaput­ten und daher gefähr­li­chen Bäu­men. Mit den Arbei­ten wur­de der Maschi­nen­ring Ober­ös­ter­reich beauftragt.

Die Akti­on sei mit Natur­schutz- und Denk­mal­schutz­be­hör­den abge­stimmt und gehe mit ihrer Ver­pflich­tung als Päch­ter ein­her, die Park­an­la­ge so in Schuss zu hal­ten, wie dies zuvor auch vom Land OÖ getan wor­den sei, betont die THE. Mit einer ins Auge gefass­ten Erwei­te­rung des Tos­ca­na-Park­plat­zes im Zuge der Hotel­errich­tung habe das jedoch nichts zu tun.

Die THE erar­bei­tet zudem mit dem Bun­des­denk­mal­amt ein nach­hal­ti­ges Ersatz­pflan­zungs­kon­zept ent­spre­chend dem Baum­ka­tas­ter samt Befun­dung und dem Ide­al­plan. Dazu wird der Baum­ka­tas­ter 2024 abgewartet.