Tag der offenen Jugendorchester-Probe bei den „Laufenten“-Das Jugendprogramm der Werkskapelle Laufen lädt zum Schnuppern

Am Mitt­woch, 25. Okto­ber um 18.00 Uhr ver­an­stal­tet das Lauf­en­ten-Jugend­or­ches­ter der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof eine offe­ne Schnup­per­pro­be für alle, die ger­ne ins Jugend­or­ches­ter hin­ein­schnup­pern möchten.

Dabei kön­nen Eltern und Kin­der live ver­fol­gen, wie die Nach­wuchs­ta­len­te unter der Jugend­or­ches­ter­lei­te­rin Michae­la Gas­sen­bau­er und mit Unter­stüt­zung durch erwach­se­ne Orches­ter­mit­glie­der gemein­sam ers­te Orches­ter­li­te­ra­tur für die nächs­ten Auf­trit­te ein­stu­die­ren. Geprobt wird unter ande­rem für den Niko­laus-Vor­spiel­nach­mit­tag am 1. Dezem­ber und für das Jah­res­kon­zert der Werks­ka­pel­le Laufen.

Auch wer noch kein Instru­ment spielt, kann bereits am Jugend­pro­gramm der Werks­ka­pel­le teil­neh­men. Ein­mal im Monat lädt der Lauf­en­ten-Jugend­club der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof musik­in­ter­es­sier­te Kin­der zu einem gemein­sa­men Frei­tag­nach­mit­tag mit viel Spiel, Spaß und Musik ein. Der nächs­te Lauf­en­ten- Nach­mit­tag fin­det am Frei­tag, 20.10. um 14.30 Uhr unter dem Mot­to „Von Film- bis Volks­mu­sik: Die bun­te Palet­te der Blas­mu­sik“ im Ver­eins­heim „MuZi“ in der Engel­hof­stra­ße 7–9 statt. Mas­kott­chen Lot­ti und das Jugend­re­fe­rat stel­len dabei spie­le­risch die viel­fäl­ti­gen Gen­res und Mög­lich­kei­ten von Blas­or­ches­ter­in­stru­men­ten vor.

Alle Lauf­en­ten-Ver­an­stal­tun­gen sind kos­ten­frei und für alle inter­es­sier­ten Kin­der und Eltern mit Inter­es­se an Musik­ver­ei­nen und Gemein­schaft offen. Über die Frei­tag­nach­mit­ta­ge und das Jugend­or­ches­ter hin­aus, wer­den im Sin­ne einer musi­ka­li­schen Früh­erzie­hung auch Block­flö­ten­un­ter­richt und Unter­stüt­zung bei Instru­men­ten­fin­dung und Musik­schul­an­mel­dung gebo­ten. Die Lauf­en­ten-Kin­der wer­den von der ers­ten Block­flö­ten­stun­de über Instru­men­ten­fin­dung und Musik­schul­an­mel­dung bis hin zum Über­tritt in das Ver­ein­sor­ches­ter beglei­tet. Ein Ein­stieg oder ein Schnup­pern ist jeder­zeit mög­lich, um kur­ze Vor­anmel­dung unter jugendreferat@wk-laufen.at oder bei Jugend­re­fe­ren­tin Tan­ja Scho­bes­ber­ger (0650 57 00 685) wird gebeten.Immer herz­lich will­kom­men sind bei der Werks­ka­pel­le auch alle erwach­se­ne und jugend­li­che Quer- oder Wie­der­ein­stei­ge­rIn­nen auf allen blas­or­ches­ter­ge­eig­ne­ten Instrumenten.

Über aktu­el­le Infos und Ter­mi­ne infor­miert die Werks­ka­pel­le Lau­fen über www.wk-laufen.at, sowie über Face­book und Instagram.