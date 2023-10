Tödlicher Alpinunfall am Maisenkögerl in Scharnstein

Eine 34-jäh­ri­ge Frau ist am Don­ners­tag bei einem Absturz am Mais­en­kö­gerl in Scharn­stein 40 bis 50 Meter im frei­en Fall abgestürzt.

“Am 19. Okto­ber 2023 unter­nahm eine aus dem Bezirk Gmun­den gemein­sam mit ihrem 36-jäh­ri­gen Ehe­gat­ten und deren Hund eine Wan­de­rung auf das 945 Meter hohe Mais­en­kö­gerl im Gemein­de­ge­biet von Scharn­stein. Kurz vor dem Gip­fel­kreuz war­te­te der Ehe­gat­te mit dem Hund, da der Weg nun aus­ge­setzt weiterging.

40 bis 50 Meter im frei­en Fall abgestürzt

Die 34-Jäh­ri­ge ging allei­ne vor­aus, rutsch­te an der aus­ge­setz­ten Stel­le aus unbe­kann­ter Ursa­che aus und stürz­te über die Fels­wand ca. 40 bis 50 Meter im frei­en Fall ab, wo sie im Wald zu lie­gen kam. Der Ehe­gat­te konn­te nur mehr den Schrei sei­ner Frau wahrnehmen.

Eine zufäl­lig vor­bei­kom­men­de Wan­de­rin hör­te eben­so den Schrei und eil­te der abge­stürz­ten Frau zur Hil­fe. Sie began­nen sofort mit der Reani­ma­ti­on und setz­ten den Not­ruf ab.

Jede Hil­fe zu spät

Not­arzt­hub­schrau­ber, Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei wur­den alar­miert, wel­che kur­ze Zeit spä­ter an der Unfal­lört­lich­keit ein­tra­fen. Auf­grund der schwe­ren Ver­let­zun­gen konn­te von den Ärz­ten nur mehr der Tod fest­ge­stellt wer­den. Der Ehe­gat­te sowie die Zeu­gin wur­den vom Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team betreut”, berich­tet die Polizei.