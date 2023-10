Tödlicher Arbeitsunfall mit Futtermaschine auf Bauernhof

Bei Arbei­ten an einer Fut­ter­ma­schi­ne hat sich Sams­tag­abend ein 43-jäh­ri­ger Mann in Pön­dorf lebens­be­droh­lich ver­letzt. Reani­ma­ti­ons­ver­su­che blie­ben erfolg­los, der Mann erlag sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Am 14. Okto­ber 2023 gegen 18:30 Uhr wur­de die Poli­zei zu einem Arbeits­un­fall geru­fen. In einem land­wirt­schaft­li­chen Betrieb führ­te ein 43-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck Arbei­ten in sei­nem Betrieb durch.

Nach dem Füt­tern sei­ner Tie­re woll­te der Mann die Fut­ter­ma­schi­ne bei lau­fen­dem Betrieb aus­put­zen. Dabei dürf­te er mit dem Arm in die dre­hen­de Dosier­wal­ze gera­ten sein, wodurch er über das För­der­band mit einer soge­nann­ten Sei­ten­aus­tra­gung gezo­gen und auf der ande­ren Sei­te raus­ge­schleu­dert wurde.

Dabei ver­letz­te er sich lebens­be­droh­lich schwer und ver­starb tra­gi­scher­wei­se trotz Reani­ma­ti­ons­ver­su­chen noch an der Unglücks­stel­le auf­grund sei­ner schwe­ren Ver­let­zun­gen, berich­tet die Polizei.