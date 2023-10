Unfalllenker versteckte sich im Keller

Nach einem Unfall hat sich ein betrun­ke­ner Auto­fah­rer im Kel­ler ver­steckt. Der Mann war zuvor mit sei­nem Fahr­zeug in einen Fluss gestürzt.

Ein Anzei­ger teil­te am 26. Okto­ber 2023 kurz vor Mit­ter­nacht am Not­ruf mit, dass er soeben in Pins­dorf einen Mann mit einer Kopf­ver­let­zung vor­ge­fun­den habe und die­ser die Ret­tung benö­ti­gen würde.

Als die Poli­zis­ten am Ein­satz­ort ein­tra­fen, war die ver­letz­te Per­son aller­dings nicht mehr vor Ort. Auf­grund der vom Anzei­ger beschrie­be­nen Kopf­ver­let­zun­gen wur­de eine Dienst­hun­de­strei­fe und eine Droh­ne mit Wär­me­bild­ka­me­ra avisiert.

Wäh­rend der Such­ak­ti­on konn­te ein ver­un­fall­ter Pkw unweit des Ein­satz­or­tes, in der Aurach lie­gend, fest­ge­stellt werden.

Unfall­len­ker ver­steck­te sich im Keller

Ers­te Erhe­bun­gen erga­ben, dass sich der ver­letz­te und gesuch­te Unfall­len­ker, ein 32-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den, an sei­ner Wohn­adres­se im Kel­ler versteckte.

Fah­rer war betrunken

Auf­grund kla­gen­der Brust­schmer­zen wur­de der Mann anschlie­ßend mit der Ret­tung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Ein Alko­mat­test wur­de vom 32-Jäh­ri­gen verweigert.