Verkehrsunfall zwischen zwei E‑Bike-Lenkerinnen

Am 13. Okto­ber 2023 gegen 07:15 Uhr ereig­ne­te sich in Gmun­den im Kreu­zungs­be­reich In der Au und Tra­un­weg ein Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den zwi­schen zwei E‑Bike-Fah­re­rin­nen.

Eine 34-jäh­ri­ge Frau, aus dem Bezirk Gmun­den, lenk­te ihr E‑Bike von der Stra­ße In der Au in Rich­tung Tra­un­weg stadt­ein­wärts. Eben­so lenk­te zu die­sem Zeit­punkt eine 37-jäh­ri­ge Frau, auch aus dem Bezirk Gmun­den, eben­falls ihr E‑Bike am Tra­un­weg stadtauswärts.

Die 34-Jäh­ri­ge dürf­te die ande­re Len­ke­rin über­se­hen haben und kol­li­dier­te in Fol­ge mit der bevor­rang­ten 37-jäh­ri­gen E‑Bike Fah­re­rin. Die 34-Jäh­ri­ge zog sich Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des zu und wur­de nach Erst­be­hand­lung vor Ort mit der Ret­tung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den ein­ge­lie­fert, so die Polizei.