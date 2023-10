Vermisste Person am Hallstättersee

Wegen einer ver­mut­lich abgän­gi­gen Per­son wur­de am Nach­mit­tag des 4. Okto­ber 2023 ein Groß­auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten alarmiert.

Im Ufer­be­reich des Hall­stät­ter­sees in der Ort­schaft Ober­see / Bad Goi­sern waren Pas­san­ten auf dort umher­lie­gen­de Klei­dungs­stü­cke auf­merk­sam gewor­den. Da kei­ne zuge­hö­ri­ge Per­son aus­fin­dig gemacht wer­den konn­te, erfolg­te die Alar­mie­rung der Ein­satz­kräf­te zur Per­so­nen­su­che am Gewässer.

Mit­tels Arbeits­boot und Not­fall­aus­rüs­tung gelang­te die Boots­be­sat­zung der FF Bad Goi­sern auf schnells­tem Weg zum Ein­satz­ort. Ein wei­te­res Feu­er­wehr­boot, Kräf­te der FF St. Aga­tha sowie die Was­ser­ret­tun­gen Bad Goi­sern und Hall­statt wur­den zusätz­lich alar­miert bzw. eil­ten eben­falls nach Obersee.

Sei­tens der eben­falls anwe­sen­den Poli­zei konn­te gott­lob wenig spä­ter Ent­war­nung gege­ben wer­den: Die abge­leg­ten Gegen­stän­de gehör­ten einem Kajak­fah­rer, der zwi­schen­zeit­lich am See unter­wegs gewe­sen war, so die Feu­er­wehr Bad Goisern.

Fotos: FF Bad Goisern