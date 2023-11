13. Jägerball — der „Opernball” des Salzkammergutes

Zu einem rie­sen Erfolg wur­de am Sams­tag 11.11.2023 der 13. Jäger­ball im Stadt­thea­ter Gmun­den. Über 500 ball­be­geis­ter­te Besu­cher ström­ten aus allen Him­mels­rich­tun­gen in den Ball­saal, der wohl zu den schöns­ten Gebäu­den der Bezirks­stadt zählt.

Das Team um das Ball­ko­mi­tee mit Regi­na Köppl, Mar­git Gra­fin­ger, Ger­trud Ebner, Gun­de Lössl und qua­si der „Hahn im Korb“ Heinz Köppl hat in unzäh­li­gen Stun­den und mit flei­ßi­gen Hän­den das Stadt­thea­ter fest­lich deko­riert und für die Nacht der Näch­te vorbereitet.

Ab 18 Uhr tra­fen nach und nach die Bür­ger­meis­ter der Regi­on und Spon­so­ren aus der Wirt­schaft mit ihren gela­de­nen Gäs­ten ein. Allen vor­an als Haus­herr Bgm. Mag. Ste­fan Krapf, mit dabei auch Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te Bet­ti­na Zopf und LAbg und Bgm. von Scharn­stein Rudolf Raf­fels­ber­ger. Musi­ka­lisch waren die Jagd­horn­blä­ser aus Scharn­stein mit von der Par­tie und zum Tanz spiel­te die Band „Stoa­beck“ auf und sorg­te Schwung und Stimmung.

Im Anschluss an den Bür­ger­meis­ter­emp­fang auf der Büh­ne erfolg­te pünkt­lich um 19:30 Uhr schwung­voll der „Start­schuss” zum Ball durch die Jung­da­men,- und Jung­her­ren Grup­pe mit Tanz­ein­la­ge, die mit tosen­dem Applaus bedankt wur­de. Wei­ter ging es mit der Begrü­ßung durch Heinz Köppl und auch Gruß­wor­te von Bgm. Mag. Ste­fan Krapf. Als beson­de­rer Gast war auch die­ses Jahr wie­der der Lan­des­jä­ger­meis­ter Her­bert Sieg­harts­leit­ner mit Gat­tin gekom­men, der eben­falls Gruß­wor­te über­brach­te und auch den 13. Jäger­ball mit „alles Wal­zer“ offi­zi­ell eröffnete.

Aber es wur­de nicht nur getanzt, in ver­schie­de­nen Räum­lich­kei­ten konn­te man beim Arm­brust­s­schie­ßen und beim Schieß­stand mit Film­lein­wand die Treff­si­cher­heit bewei­sen, in ver­schie­de­nen Bars und im ers­ten Stock gab es genug an Speis und Trank und zu spä­te­rer Stun­de folg­te die Ver­lo­sung einer tol­le Tom­bo­la mit unzäh­li­gen Sach­prei­sen, gespen­det durch die hei­mi­sche Wirt­schaft. Beim Jäger­ball ist es bereits Tra­di­ti­on, dass der Rein­erlös der Ver­an­stal­tung einem kari­ka­ti­ven Zweck in der Regi­on zuge­führt wird. Es war wie immer eine äußerst gelun­ge­ne Ball­nacht, die bis ?????? ange­dau­ert hat und wo auch bereits mit der Pla­nung für den Jäger­ball 2024 begon­nen wurde.

Bericht und Bil­der Peter Som­mer FOTO­PRESS FOTOPRESS