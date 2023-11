16 Tage gegen Gewalt an Frauen-Gewaltschutzzentrum Gmunden/Vöcklabruck

Beim Tref­fen mit Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­ter Eli­sa­beth Feicht­in­ger wur­den die Her­aus­for­de­run­gen und Erfol­ge im täg­li­chen Kampf gegen häus­li­che Gewalt thematisiert.

“Es war für mich erschre­ckend von den Geschich­ten und Sta­tis­ti­ken zu hören, die zei­gen, wie weit ver­brei­tet die­ses Pro­blem auch im länd­li­chen Raum und bei uns im Salz­kam­mer­gut ist”, so Feicht­in­ger. Das Gewalt­schutz­zen­trum arbei­tet nicht nur an der Unter­stüt­zung betrof­fe­ner Frau­en, son­dern auch dar­an, das Bewusst­sein in der Gesell­schaft vor Ort zu schär­fen und prä­ven­ti­ve Maß­nah­men zu för­dern. Ihre Arbeit umfasst Bera­tung, juris­ti­sche Unter­stüt­zung und Auf­klä­rungs­pro­gram­me. Seit der Grün­dung der Bera­tungs­stel­le in Gmun­den im Jahr 2006 hat sich die Anzahl der Bera­tun­gen in der Regi­on ver­vier­facht. Allein im heu­ri­gen Jahr wur­den mehr als 180 Gewalt­op­fer im Bezirk Gmun­den bera­ten. „Durch unse­ren Stand­ort in Gmun­den kön­nen wir Betrof­fe­ne rascher und per­sön­li­cher betreu­en und unter­stüt­zen,“ betont die stell­ver­tre­ten­de Geschäfts­füh­re­rin des Gewalt­schutz­zen­trums Mar­ti­na Maurer.

Wenn Sie selbst, Ange­hö­ri­ge oder Freun­dIn­nen betrof­fen sind, wen­den Sie sich bit­te an das Gewalt­schutz­zen­trum OÖ.

Infor­ma­ti­on, Bera­tung und Unter­stüt­zung kos­ten­los und vertraulich

Öff­nungs­zei­ten:

DI + DO 9 – 15:30 Uhr

nach Ver­ein­ba­rung, Tel.: 0732/607760