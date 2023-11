2023 war die Traumsaison der Gschwandtner Stockschützen

Sieg um Sieg beglei­te­te die Stock­sport­ler Chris­ti­an Gumpl, Wal­ter Gebets­ber­ger, Wil­fried Wim­mer, Wal­ter Prü­was­ser und Die­ter Auin­ger in der OÖ Asphalt­stock­sai­son 2023. Nach dem im Vor­jahr gera­de noch der Abstieg in der OÖ Lan­des­li­ga abge­wehrt wur­de, klapp­te es 2023 wie­der viel bes­ser, ja man kann auch sagen perfekt!

Es wur­de nicht nur der Grup­pen­sieg in der Lan­des­li­ga erkämpft, son­dern dann im Vier­tel­fi­na­le mit dem Sieg auch der Auf­stieg in die höchs­te Liga OÖ zur Lan­des­meis­ter­schaft fixiert. Ein wei­te­rer gro­ßer Erfolg war auch die Bezirk 7 Trai­nings­meis­ter­schaft in der Ober­li­ga, wo mit 7 Punk­ten Vor­sprung eben­falls der begehr­te Meis­teri­tel an die Stock­sport­ler Gschwandt heim­ge­spielt wurde.

Das war aber noch nicht genug! Zum Sai­son­aus­klang gab es noch ein Abschluss­tur­nier mit den bes­ten Teams des Jah­res. Was sich das gan­ze Jahr wie­der spie­gel­te, wur­de auch mit dem Tur­nier­sieg der Stock­sport­ler der Uni­on Gschwandt vor den star­ken Wims­ba­cher Schüt­zen, die auch in der Meis­ter­schaft Zwei­ter wur­den, bestä­tigt. Ein kräf­ti­ges Stock heil den erfolg­rei­chen „Gschwandt­ner­buam“, wie sie auch lie­be­voll genannt werden.

Die Schüt­zen Gumpl Chris­ti­an, Gebets­ber­ger Wal­ter, Wim­mer Wil­fried, Prü­was­ser Wal­ter, Auin­ger Die­ter, Hue­mer Franz und Gey­er­ho­fer Alfred freu­en sich schon wie­der auf die neu­en Her­aus­for­de­run­gen und begin­nen jetzt mit der Vor­be­rei­tung auf die Eis­sai­son, wo auch wie­der hohe Zie­le gesteckt wurden.

Gschwandt soll auch hier zur Hoch­burg im Stock­sport, egal ob Asphalt oder Eis werden.