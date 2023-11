220 Schüler:innen tourten durch das Salzkammergut-40 Lehrberufe erkundet

Gemein­sam mit der Bil­dungs­re­gi­on Gmun­den führ­te die WKO Bad Ischl bereits zum 14.mal die Job Ral­lye Inne­res Salz­kam­mer­gut durch.

Pflichtschüler:innen der 8. Schul­stu­fe sowie 30 Teilnehmer:innen der Pra­xis­schu­le Bad Ischl nutz­ten die Gele­gen­heit die Lehr­be­trie­be der Regi­on kennenzulernen.

Vom Krip­pen­stein (OÖ Seil­bahn­hol­ding GmbH) bis zur Fa. SEMA in Traun­kir­chen reich­te das Gebiet, in dem 20 Betrie­be ihre Türen und Hal­len­to­re öff­ne­ten. „Obwohl wir uns in einer mil­den Rezes­si­on befin­den, erweist sich der Arbeits­markt in der Regi­on als robust“, weiß Orga­ni­sa­tor Andre­as Prom­ber­ger von der WKO Bad Ischl und ver­weist auf die nied­ri­ge Arbeits­lo­sen­quo­te von 2,8%. Auf aktu­ell 206 offe­ne Lehr­stel­len kom­men 20 Lehr­stel­len­su­chen­de. Ein Ver­hält­nis von 1:10. „Gut für die Jugend­li­chen, schwie­rig für die Betrie­be“, so Prom­ber­ger, der die Job Ral­lye als wich­ti­ge Ergän­zung zu den bestehen­den Berufs­in­for­ma­ti­ons­mes­sen sieht.

Mit der OÖ Job Week vom 18. bis 22. März 2024 folgt eine wei­te­re Initia­ti­ve der WKO, bei der Arbeitgeber:innen neue Mitarbeiter:innen gewin­nen können.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www.jobweek.at