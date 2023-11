35 Jahre Pizzeria Mirabella–die WKO Gmunden gratulierte Eva Kusy zum Jubiläum

35 Jah­re betrieb Eva Kusy die belieb­te Piz­ze­ria Mira­bel­la in St. Wolf­gang. Sie war eine der ers­ten im Salz­kam­mer­gut, die eine Piz­ze­ria eröff­ne­te und erfolg­reich führte.

In frü­hen Jah­ren konn­te Sie schon gro­ße Erfol­ge erzie­len. Von 1975 – 2001 war sie auch noch Inha­be­rin des Kinos in St. Wolf­gang, wel­ches sie von Ihrem Vater Ignaz Johann Buch­in­ger über­nahm. Das Kino war zu die­ser Zeit sehr erfolg­reich mit bis zu 6 Auf­füh­run­gen täg­lich. Die erfolg­rei­che Piz­ze­ria wur­de nun­mehr von Sigi Fal­ken­stei­ner in sei­ne Fir­men­grup­pe übernommen.

Robert Ober­frank (Bezirks­stel­len­lei­ter WKO Gmun­den), Bür­ger­meis­ter Franz Eisl, Sigi Fal­ken­stei­ner und Ronald Eichen­au­er (Bezirks­stel­len­aus­schuss WKO Gmun­den) gra­tu­lier­ten recht herzlich.