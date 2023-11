50. Tag der Senioren in Frankenburg-Ein Dank für den Wiederaufbau und ein Lob dem Ehrenamt

Als die Erbau­er unse­rer Repu­blik wür­dig­te Fran­ken­burgs Bür­ger­meis­ter Nor­bert Weber die älte­re Genera­ti­on beim Tag der Senio­ren. Er beton­te, dass in der Haus­ruck­ge­mein­de Zusam­men­halt und Gemein­schafts­geist in sehr vie­len Berei­chen gelebt wer­de und dass vie­les gestal­tet und wei­ter­ge­bracht wer­den kön­ne, wenn alle mit anpacken.

In einem Jah­res­rück­blick lis­te­te der Bür­ger­meis­ter zahl­rei­che klei­ne­re und grö­ße­re Din­ge auf, die 2023 umge­setzt wur­den und die Fran­ken­burg wie­der ein biss­chen lebens­wer­ter machen. Sie rei­chen von grö­ße­ren Stra­ßen­sa­nie­run­gen, etwa an der Zip­fer­stra­ße, bis zur Krab­bel­stu­be und zur Nach­mit­tags­be­treu­ung in der Schu­le, die in kür­zest mög­li­cher Zeit neu geschaf­fen wurde.

Weber lob­te das Enga­ge­ment der Feu­er­weh­ren und der vie­len ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen und Ver­ei­ne in Fran­ken­burg. Dass sehr viel gemein­sam geschafft wer­de, fal­le nicht immer so auf, wie etwa am Akti­ons­tag im Bota­ni­schen Gar­ten, an dem 50 Frei­wil­li­ge schnei­den und gra­ben und den Gar­ten pfle­gen, so der Fran­ken­bur­ger Bür­ger­meis­ter. Er rief auch dazu auf, die Geschäf­te die es gibt, oder die neu auf­ma­chen, zu unterstützen.

Eine tra­di­tio­nel­le Fran­ken­bur­ger Musik­grup­pe, die „Redl­ba­cher“, beglei­tet den Tag der Senio­ren schon jah­re­lang musi­ka­lisch. Die­sen gab es heu­er bereits zum 50. Mal und die vie­len Gäs­te der Gemein­de fühl­ten sich sicht­lich wohl.

Her­vor­ra­gend gekocht wur­de vom Trach­ten­ver­ein „D‘Grünbergler“, ser­viert wur­de vom Gemein­de­rat und von Gemein­de­be­diens­te­ten und bei Kaf­fee und Kuchen klang der gemüt­li­che Nach­mit­tag aus.