8. Sieg in Folge-SPG muki Ebensee rockt die 2. TT-Bundesliga

Mit einem 6:3‑Erfolg beim Tabel­len­drit­ten in Feld­kir­chen bei Graz behal­ten die Eben­seer ihre wei­ße Weste.

Nach­dem Ben­ja­min Gir­lin­ger zur­zeit bei der U15-WM in Slo­we­ni­en an der Plat­te steht, sprang die “tsche­chi­sche Loko­mo­ti­ve” Ivan Kara­bec ein und erfüll­te die Erwar­tun­gen voll. Wie Jonas Prom­ber­ger und Micha­el Trink gewann er zwei Ein­zel. Nur Tobi­as Sche­rer war an die­sem Nach­mit­tag nicht zu biegen.

Jetzt freu­en sich die Eben­seer auf die bei­den letz­ten Heim­spie­le in die­sem Jahr am Sa., 2:/So., 3. Dezem­ber 2023 (Beginn: 15 bzw. 10 Uhr) in der Sport­mit­tel­schu­le Eben­see gegen Stad­lau und St. Veit/Hainfeld und drü­cken natür­lich Beni die Daumen.