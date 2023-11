Alkolenker flüchtete von Unfallort

In Gmun­den hat sich ein Alko­len­ker nach einem Unfall aus dem Staub gemacht, als der Mann auf sei­nen Alko­hol­ge­ruch ange­spro­chen wurde.

Auf der Bahn­hof­stra­ße in Gmun­den ereig­ne­te sich am 10. Novem­ber 2023 gegen 17:00 Uhr bei einem Über­hol­vor­gan­ges ein Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den. Einer der Unfall­be­tei­lig­ten, ein 65-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den ver­ließ die Unfall­stel­le flucht­ar­tig, nach­dem der Zweit­be­tei­lig­te, ein 49-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, ihn auf den Alko­hol­ge­ruch in sei­ner Atem­luft ange­spro­chen hatte.

2,60 Pro­mil­le und kein Führerschein

Der Fah­rer­flüch­ti­ge konn­te gegen 18:00 Uhr aus­ge­forscht und ange­trof­fen wer­den. Ein Alko­mat­test ergab einen Wert von 2,60 Pro­mil­le. Zusätz­lich zur Alko­ho­li­sie­rung wur­de fest­ge­stellt, dass er kei­ne Lenk­be­rech­ti­gung besitzt, da ihm die­se bereits ent­zo­gen wor­den ist. Er wird mehr­mals ver­wal­tungs­recht­lich zur Anzei­ge gebracht, so die Polizei.