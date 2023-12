Altmünster erhält Auszeichnung für Jugendarbeit

Der Aus­schuss für Bil­dung und Jugend der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter küm­mert sich um die Belan­ge der jun­gen Bewoh­ner Alt­müns­ters. Durch Aktio­nen wie den Feri­en­pass, den Stu­den­ten­zu­schuss sowie Maß­nah­men für sozi­al bedürf­ti­ge Fami­li­en erhielt die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ein wei­te­res Mal die Aus­zeich­nung „Jun­ge Gemein­de“ durch das Land Oberösterreich.

Jugend-Lan­des­rat Wolf­gang Hatt­manns­dor­fer über­reich­te die Aus­zeich­nung am 16. Novem­ber 2023 fei­er­lich in den Redou­ten­sä­len in Linz. Die Ehrung wird vom Jugend­Ser­vice des Lan­des OÖ im 2‑Jahresrhytmus ver­lie­hen. Sie holt Gemein­den vor den Vor­hang, die Jugend­freund­lich­keit in der Pra­xis umset­zen. „Mir liegt das Ange­bot für unse­re jun­gen Bür­ger sehr am Her­zen und es freut mich, dass die Mög­lich­kei­ten so gut ankom­men. Wenn die Gemein­de dann noch eine Aus­zeich­nung dafür erhält, ist das natür­lich dop­pelt so schön“, so Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pelzer.

Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter erhält dafür eine För­de­rung in Höhe von 500,00 Euro.