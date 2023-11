Angebranntes Kochgut führte zu Einsatz der Feuerwehr

In Gmun­den stan­den die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Mitt­woch­nach­mit­tag bei einem gemel­de­ten Brand in einer Woh­nung eines Mehr­par­tei­en­wohn­hau­ses im Einsatz.

In einer Küche ist am E‑Herd Koch­gut ange­brannt. Ein grö­ße­res Brand­ereig­nis lag zum Glück nicht vor. Die Ein­satz­kräf­te führ­ten in ers­ter Linie Belüf­tungs­maß­nah­men durch. Ver­letzt wur­de niemand.