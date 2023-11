Aufatmen im Fall des insolventen Vereins der Tagesmütter Gmunden

Mögliche Lösung: OÖ-Familienbund könnte Tagesmutterbetreuung in Gmunden übernehmen

Nach­dem der Ver­ein Tages­müt­ter Gmun­den auf­grund einer Über­schul­dung am Frei­tag Kon­kurs ange­mel­det und ange­kün­digt hat, den Betrieb ab heu­te, Mon­tag, ein­zu­stel­len, fal­len Betreu­ungs­plät­ze bei Tages­müt­tern und ‑vätern weg. Die­se Struk­tur könn­te sich der OÖ. Fami­li­en­bund vor­stel­len zu übernehmen.

Nach inten­si­ven Gesprä­chen am Wochen­en­de ist nun eine Lösung in Sicht. „Um hier Abhil­fe zu schaf­fen, möch­ten wir den Betrof­fe­nen eine Per­spek­ti­ve geben“, sagt OÖ-Fami­li­en­bund Obmann Mar­tin Hajart. „Als OÖ-Fami­li­en­bund kön­nen wir die not­wen­di­ge Sta­bi­li­tät anbie­ten und laden ger­ne alle Fami­li­en, Fach­kräf­te sowie Betrie­be ein, Kon­takt mit uns auf­zu­neh­men, um gemein­sam eine Lösung zu fin­den. Wir haben sehr viel Erfah­rung in der Kin­der­be­treu­ung und eine gute ver­läss­li­che Struk­tur“, so Hajart.

Rasches Han­deln geboten

„Die kurz­fris­ti­ge Vor­gangs­wei­se des Ver­eins hat lei­der für eine unnö­ti­ge Ver­un­si­che­rung gesorgt, umso mehr ein gro­ßes Dan­ke­schön an alle ver­ant­wor­tungs­vol­len Part­ner wie LH Stv. Chris­ti­ne Haber­lan­der und dem Fami­li­en­bund“, so Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, der von der kurz­fris­ti­gen Mit­tei­lung irri­tiert war.

LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger betont die Wich­tig­keit, hier schnell zu han­deln: „Das Wich­tigs­te ist eine rasche Lösung für die betrof­fe­nen Kin­der und deren Eltern.“ Raf­fels­ber­ger gibt sich erfreut über die posi­ti­ven Signa­le aus Linz: „Wir haben unbü­ro­kra­tisch gehan­delt und bie­ten momen­tan Plät­ze in ande­ren Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen an. Ziel ist aber eine lang­fris­ti­ge Lösung. Den Fami­li­en­bund Ober­ös­ter­reich hal­te ich für einen erfah­re­nen und ver­läss­li­chen Partner.“

Gmun­dens Bil­dungs­stadt­rä­tin Bir­git Zwach­te und Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf arbei­ten der­weil auf Hoch­druck, um die best­mög­li­che Betreu­ung für die betrof­fe­nen Fami­li­en zu erreichen.

Die finan­zi­el­le Situa­ti­on des Vereins

Die­se war den han­deln­den Per­so­nen des Ver­eins Tages­müt­ter Gmun­den seit län­ge­rem bekannt. Umso unver­ständ­li­cher erscheint die­se äußerst kurz­fris­ti­ge Vor­gangs­wei­se. Die För­der­be­stim­mun­gen im Bereich der Tagesmütter/Tagesväter sind für alle Rechts­trä­ger gleich. Es kann kei­ne Bes­ser­stel­lung oder gar Schul­den­über­nah­men des Lan­des für ein­zel­ne Ver­ei­ne geben.

Es gibt für Ver­ei­ne die­ser Art unter­schied­li­che Ein­nah­me­quel­len, eine davon ist auch die För­de­rung des Lan­des. Dar­über hin­aus wer­den Tages­müt­ter-Struk­tu­ren aber auch durch Koope­ra­tio­nen, Spon­so­ring, Zah­lun­gen von Gemein­den und/oder Fir­men, sowie Eltern­bei­trä­ge finan­ziert. Die För­de­rung des Lan­des für den betrof­fe­nen Ver­ein war konstant.