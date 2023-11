Aus” für Verein der Tagesmütter in Gmunden

UPDATE: Auf Initia­ti­ve von Stadt­rä­tin Bir­git Zwach­te, Stadt­amts­di­rek­tor Hei­mo Psei­ner und Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf gibt es für die betrof­fe­nen Gmund­ner Fami­li­en ein kurz­fris­ti­ges Krisenmanagement.

Am Mon­tag ab 7:15 Uhr ist bei der Stadt­ge­mein­de eine Info­hot­line unter der Num­mer 07612/ 794 205 instal­liert. Eltern bekom­men hier Aus­kunft wel­cher ande­ren Gmund­ner Betreu­ungs­ein­rich­tung sie ihre Kin­der anver­trau­en können.

Die Stadt­ge­mein­de wur­de selbst von der Email des Ver­eins der Tages­müt­ter am Frei­tag Nach­mit­tag über­rascht. Auf­grund des Wochen­en­des ist es schwie­rig mit allen Ver­ant­wort­li­chen in Kon­takt zu tre­ten. An einer nach­hal­ti­gen Lösung wird laut Bür­ger­meis­ter Krapf inten­siv gearbeitet.

————————————————————-

Ein unru­hi­ges Wochen­en­de steht vie­len berufs­tä­ti­gen Eltern in Gmun­den bevor. Denn ges­tern Abend wur­den sie vom Ver­ein der Tages­müt­ter infor­miert, dass sie bereits am kom­men­den Mon­tag vor ver­schlos­se­nen Türen stehen.

Die finan­zi­el­le Situa­ti­on der Kin­der­be­treu­ung habe sich im Ver­ein der Tages­müt­ter Gmun­den in den letz­ten Jah­ren kon­ti­nu­ier­lich ver­schlech­tert. Die Höhe der Ver­wal­tungs­bei­trä­ge des Lan­des OÖ, zur Finan­zie­rung der Per­so­nal- und Sach­kos­ten in der Ver­wal­tung (Per­so­nal­kos­ten Büro, Mie­te, Ver­si­che­run­gen, EDV, etc.) sei trotz bestän­di­ger Inter­ven­tio­nen der Tages­müt­ter-Ver­ei­ne und Zusa­gen sei­tens des Lan­des seit Jah­ren nicht ange­passt wor­den, kri­ti­siert Geschäfts­füh­re­rin Ger­da Dallamaßl.

Ver­ein kri­ti­siert feh­len­de Unterstützung

“Ein­spa­rungs­maß­nah­men und Redu­zie­run­gen der Per­so­nal­stun­den im Büro konn­ten die feh­len­de Valo­ri­sie­rung trotz inten­si­ver Bemü­hun­gen nicht aus­glei­chen. Über die Jah­re habe dies zu einer Über­schul­dung des Ver­eins geführt. Unter­stüt­zungs­an­su­chen beim Bil­dungs­res­sort, sämt­li­chen poli­ti­schen Par­tei­en, der Wirt­schafts­kam­mer, den Gemein­den, etc. blie­ben lei­der erfolg­los”, behaup­tet Dallamaßl.

Betreu­ung ab Mon­tag eingestellt

“Im Rah­men der ordent­li­chen Geschäfts­füh­rung hat der Ver­eins­vor­stand nun ent­schei­den müs­sen, den Ver­ein nicht mehr wei­ter­zu­füh­ren, ein Kon­kurs­an­trag wur­de heu­te ein­ge­bracht. Aus die­sem Grund kann die Kin­der­be­treu­ung – Ver­ein der Tages­müt­ter Gmun­den ab Mon­tag, dem 27.11.2023 kei­ne Betreu­ung mehr anbie­ten”, heißt es in dem Schrei­ben wei­ter. Betrof­fen ist unter ande­rem die Betriebs­krab­bel­stu­be “Kapu­zi”.

Ein Schlag ins Gesicht für die Mitarbeiter

Laut einer Mit­ar­bei­te­rin wur­den die Beschäf­tig­ten selbst auch nicht von der Geschäfts­lei­tung, son­dern eben­falls ledig­lich per Mail und über betrof­fe­ne Eltern infor­miert. “Ein Schlag ins Gesicht!”, so eine Betreue­rin. “Einen Tag zuvor haben wir noch unse­re Arbeits­plä­ne bekommen!”