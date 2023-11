Auto gegen Brückengeländer gekracht und stecken geblieben

In Scharn­stein ist am spä­ten Mitt­woch­abend ein Auto in das Brü­cken­ge­län­der der Alm­brü­cke gekracht und in seit­li­cher Lage dort ste­cken geblieben.

Der Unfall ereig­ne­te sich am spä­ten Mitt­woch­abend im Kreu­zungs­be­reich der Flö­ßer­stra­ße mit der Sport­platz­stra­ße und Viecht­wang in Scharnstein.

Ein Auto ist dort von der Fahr­bahn abge­kom­men, gegen das Brü­cken­ge­län­der der Alm­brü­cke gekracht und in seit­li­cher Schräg­la­ge so zum Still­stand gekom­men. Die Len­ke­rin wur­de bei dem Unfall offen­bar leicht verletzt.

Die Feu­er­wehr stand bei der Fahr­zeug­bergung im Ein­satz, wel­che sich auf­grund der vor­ge­fun­de­nen Situa­ti­on schwie­rig gestal­te­te. Der PKW wur­de mit­tels Seil­win­de gesi­chert und dann in wei­te­rer Fol­ge mit einem Kran­fahr­zeug gebor­gen und für den Abtrans­port mit einem Abschlepp­un­ter­neh­men bereit­ge­stellt. Ein Bag­ger­un­ter­neh­men wur­de, da Öl aus­ge­tre­ten ist, zum Abtra­gen des Erd­reichs ver­stän­digt. Die Unfall­stel­le war für etwa zwei Stun­den gesperrt.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber