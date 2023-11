Bergrettungseinsatz nach Sturz

Die Berg­ret­tung stand am Fei­er­tag in Grün­au im Alm­tal im Ein­satz. Eine Wan­de­rin hat­te sich bei einem Sturz am Fuß ver­letzt und erlitt einen Kreislaufkollaps.

Beim Wan­dern auf dem mar­kier­ten Weg vom Mit­tag­stein Rich­tung Pfann­stein, an der Gemein­de­gren­ze zwi­schen Grün­au im Alm­tal und Stein­bach am Zieh­berg, rutsch­te die 72 jäh­ri­ge Frau aus Kirch­dorf auf einer Wur­zel aus und ver­letz­te sich am rech­ten Sprung­ge­lenk. Zudem erlitt sie einen Kreis­lauf­kol­laps und konn­te sich an den Unfall nicht mehr erinnern.

Ihr Beglei­ter setz­te einen Not­ruf ab. Berg­ret­tung Grün­au im Alm­tal und Not­arzt­hub­schrau­ber C10 aus Linz wur­den alar­miert. Es wur­de eine Seil­ber­gung von Stein­bach am Zieh­berg aus durch­ge­führt. Die Ver­letz­te wur­de ins Kran­ken­haus Kirch­dorf geflo­gen. Die Berg­ret­tung war mit 16 Mann im Einsatz.

Quel­le: BRD Grünau