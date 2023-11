Besprechungsraum für Ein-Personen-Unternehmen — WKO Bad Ischl bietet kostenloses Service

Sie sind Kleinstunternehmer:in und suchen fall­wei­se einen pas­sen­den Mee­ting­raum, um Kund:innen oder Geschäftspartner:innen tref­fen zu kön­nen? Die WKO Bad Ischl bie­tet für die­sen Zweck modern aus­ge­stat­te­te Räum­lich­kei­ten, die stun­den­wei­se unent­gelt­lich reser­viert wer­den können.

Ein-Per­so­nen-Unter­neh­men Manue­la Tirin­ger (Zukunft­Hand­werk) nutzt als Unter­neh­mens­be­ra­te­rin die­ses Ange­bot der WKO schon län­ger. In Krems­müns­ter und Bad Ischl tätig, ist sie erfreut, die­ses Ser­vice in den Regio­nen in Anspruch neh­men zu kön­nen. Der Lei­ter der WKO Bad Ischl, Andre­as Prom­ber­ger, möch­te EPUs unterstützen:

„Wir bie­ten einen neu­tra­len, pro­fes­sio­nel­len Boden für Mee­tings und Gesprä­che. Und es ist toll zu beob­ach­ten, wenn das Früch­te trägt“. Wie im Fall der vier Goi­se­rer Jung­un­ter­neh­mer, die unter der Mar­ke ‚Zir­ben­weiss‘ mit ihrer nach Zir­be schme­cken­den, selbst­ent­wi­ckel­ten Mine­ral­far­be die Wän­de zum Duf­ten brin­gen und von Manue­la Tirin­ger gecoacht werden.

„Zir­ben­weiss ist schon in eini­gen Bau­märk­ten gelis­tet und die Nach­fra­ge nach Koope­ra­ti­ons­part­nern steigt“, freut sich die Unter­neh­mens­be­ra­te­rin und ist über­zeugt, dass das Zir­ben­weiss-Team eine Erfolgs­ge­schich­te schrei­ben wird.

„Unter­neh­men opti­ma­le Rah­men­be­din­gun­gen zu bie­ten, damit sie sich ent­wi­ckeln kön­nen, ist die urei­gens­te Auf­ga­be der WKO“, freut sich Prom­ber­ger über neue Geschäfts­be­zie­hun­gen und Ideen, die aus der Regi­on in die Welt wandern.

Bildrechte/Copyright: Vero­ni­ka Scha­rin­ger — OnMediaART