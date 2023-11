Bildungstag für Laakirchens Kinderbildungs- und ‑betreuungseinrichtungen

Bil­dungs­ar­beit heißt auch für das Kin­der­gar­ten­per­so­nal, sich stän­dig wei­ter­zu­ent­wi­ckeln und die neu­es­ten päd­ago­gi­schen Erkennt­nis­se in ihrer Arbeit ein­flie­ßen zu las­sen. Um sich im Team neu­en Bil­dungs­the­men zu wid­men, wur­de in den Kin­der­gär­ten der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen ein jähr­li­cher „Päd­ago­gi­scher Bil­dungs­tag“ eingeführt.

Kin­der zu beglei­ten bedeu­tet eine gro­ße Ver­ant­wor­tung, die das Kin­der­gar­ten­per­so­nal in der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen sehr ernst nimmt. Mit der Ein­füh­rung eines Bil­dungs­ta­ges kön­nen sich die Kin­der­gar­ten­päd­ago­gIn­nen und die unter­stüt­zen­den Assis­ten­tIn­nen aus­schließ­lich der Erar­bei­tung päd­ago­gi­scher The­men gemein­sam wid­men und so den wach­sen­den Her­aus­for­de­run­gen gerecht wer­den. „Die Päd­ago­gik ent­wi­ckelt sich stän­dig wei­ter, For­schun­gen in der Erzie­hungs­leh­re und Ent­wick­lungs­psy­cho­lo­gie lie­fern immer wie­der neue Erkenntnisse.

Um die­se best­mög­lich in unse­rer Arbeit mit den Kin­dern umzu­set­zen, müs­sen wir uns als Team aus­tau­schen und gemein­sam an einem Strang zie­hen“, sind sich alle Kin­der­gar­ten­lei­te­rin­nen einig. Kin­der­bil­dungs- und ‑betreu­ungs­ein­rich­tun­gen sind zudem ver­pflich­tet, eine Kon­zep­ti­on, die eine Zusam­men­fas­sung von Zie­len und dar­aus abge­lei­te­ten Stra­te­gien und Maß­nah­men beinhal­tet sowie eine Selbst­eva­lu­ie­rung vorzunehmen.

„Als Dienst­ge­ber unter­stüt­zen wir das gro­ße Enga­ge­ment des Kin­der­gar­ten­per­so­nals, ihre Arbeit ver­ant­wor­tungs­be­wusst und auf hohem Niveau zu ver­rich­ten. Es ist uns bewusst, dass die Erar­bei­tung neu­er Bil­dungs­the­men nicht im Kin­der­gar­ten­all­tag zwi­schen­durch erfol­gen kann. So haben wir beschlos­sen, einen Bil­dungs­tag in den Herbst­fe­ri­en für unse­re Bediens­te­ten ein­zu­füh­ren“, erklärt Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feichtinger.