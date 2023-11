Cäcilienkonzert“-Einladung zum musikalischen Höhepunkt am 11.November 2023 um 19.00 Uhr im Schulzentrum in Ebensee

Für die Feu­er­wehr­mu­sik­ka­pel­le Lang­wies stellt das Cäci­li­en­kon­zert den musi­ka­li­schen Höhe­punkt im Ver­eins­jahr dar.

Am Sams­tag, 11. Novem­ber 2023 um 19.00 Uhr kon­zer­tie­ren die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker der Feu­er­wehr­mu­sik­ka­pel­le Lang­wies im Fest­saal des Eben­seer Schul­zen­trums unter der Lei­tung von Diri­gent Fritz Neu­böck. Wie auch in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist die Kapel­le bemüht, den Kon­zert­be­su­chern ein abwechs­lungs­rei­ches und span­nen­des Kon­zert­er­leb­nis zu besche­ren. Der musi­ka­li­sche Bogen spannt sich von Ope­ret­ten­mu­sik über moder­ne Blas-& Pop­mu­sik bis hin zu Eigen­kom­po­si­tio­nen unse­res Kapell­meis­ters. Ein beson­de­rer Ohren­schmaus wer­den die Solo­stü­cke mit den bei­den Solis­ten Kla­ra Scheck am Tenor­horn und Tho­mas Schütz an der stei­ri­schen Harmonika.

Im Anschluss an das Kon­zert laden wir Sie herz­lich ein, den Abend in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re aus­klin­gen zu las­sen. Die Grup­pe “Dacia-Buam” wird für eine schwung­vol­le, musi­ka­li­sche Umrah­mung sorgen.

Die FM Lang­wies freut sich auf Ihren zahl­rei­chen Besuch und auf ein gemein­sa­mes Konzerterlebnis