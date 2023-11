Concert-Schrammeln & Erwin Steinhauer | 28.11.2023, 19:30 | Kongress & Theaterhaus Bad Ischl

Das Glück is a Vogerl

Ein Abend mit Erwin Stein­hau­er und den OÖ. Concert-Schrammeln

Erwin Stein­hau­er tourt seit 5 Jahr­zehn­ten durch die Lan­de, spie­lend, lesend und sin­gend. Die­ser Abend ist eine Wie­der­be­le­bung einer erprob­ten Zusam­men­ar­beit mit den ober­ös­ter­rei­chi­schen Con­cert-Schram­meln unter der Lei­tung von Peter Gill­mayr in der authen­ti­schen Beset­zung mit zwei Gei­gen, Schram­mel­har­mo­ni­ka und Kontragitarre.

Wie­ner- und Heu­ri­gen­lie­der von Johann Schram­mel, Edu­ard Strauss, Josef Miku­lasch und Her­mann Leo­pol­di, dazu G ́schichtln rund um den Wein, um Wien und die Wie­ner aus der Feder von Anton Kuh, H.C. Art­mann, Karl Kraus, Hel­mut Qualtin­ger u.a.

Prof. Ernst Weber schreibt: “Es über­rascht in Wien nie­man­den, wenn ein belieb­ter Schau­spie­ler gele­gent­lich die Rol­le wech­selt und sich dem Gesang wid­met – nicht irgend­ei­nem Lied­ge­sang, son­dern ganz spe­zi­ell dem Wie­ner­lied in sei­nen vie­len Spiel­ar­ten. Nicht umsonst hat man hier den Begriff des „Volks­schau­spie­lers“ geprägt. Von einem sol­chen erwar­tet man, dass er auf der Büh­ne die Rol­len ver­kör­pert, die nicht nur den Kreis der Thea­ter­en­thu­si­as­ten anspre­chen, son­dern die auch von einer brei­ten Schicht der Bevöl­ke­rung ange­nom­men wer­den. Aber dazu gehört auch das Nahe­ver­hält­nis zu all den For­men der boden­stän­di­gen Kul­tur, mit denen sich sein Publi­kum ver­bun­den fühlt. Also auch zum Wienerlied.”

Con­cert-Schram­meln & Erwin Steinhauer

28.11.2023, 19:30 | Kon­gress & Thea­ter­haus Bad Ischl