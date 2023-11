Das BG/BRG Bad Ischl ist 70

Das BG/BRG Bad Ischl, das vor 70 Jah­ren als Pri­vat­gym­na­si­um sei­ne Pfor­ten öff­ne­te und anfäng­lich in der Vil­la Frag­ner in der Kal­ten­bach­stra­ße und anschlie­ßend in der Vil­la Sta­rhemberg unter­ge­bracht war, bie­tet heu­te neu­gie­ri­gen und wiss­be­gie­ri­gen jun­gen Men­schen die Mög­lich­keit, sich in einer modern aus­ge­stat­te­ten und licht­durch­flu­te­ten Schu­le das Rüst­zeug für die Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Gesell­schaft zu erwerben.

Die Wert­schät­zung im Umgang mit­ein­an­der, die Arbeit an Feh­lern und das Lösen von Kon­flik­ten prä­gen das Lern- und Arbeits­kli­ma eben­so wie Akti­vi­tä­ten, die die Klas­sen­ge­mein­schaft för­dern. Schon in den ers­ten Klas­sen wird auf ver­schie­de­ne Art und Wei­se die Selbst- und Sozi­al­kom­pe­tenz geför­dert, sodass Mob­bing kei­ne Chan­ce hat. Ganz aktu­ell, am 3. Okto­ber 2023, nach­dem nicht nur alle Lehr­per­so­nen son­dern auch alle Schüler:innen der Unter­stu­fe einen Work­shop zum The­ma „Mob­bing­prä­ven­ti­on“ besucht haben, wur­de die Schu­le mit dem Zer­ti­fi­kat „Sicher gemein­sam“ ausgezeichnet.

SCHUL­PRO­FIL

Das Gym­na­si­um bie­tet einen sprach­li­chen und einen natur­wis­sen­schaft­lich-mathe­ma­ti­schen Schwer­punkt an und nimmt seit 2021/22 an der Initia­ti­ve „Digi­ta­les Ler­nen“ teil. Somit ist nun auch die gesam­te Unter­stu­fe mit Lap­tops und inten­si­ver IT-Bil­dung ausgestattet.

Das Ober­stu­fen­mo­dell MOvE (Modi­fi­zier­te Ober­stu­fe für ver­tie­fen­de Ent­fal­tung) ermög­licht Schüler:innen ab der 6. Klas­se, eine brei­te Palet­te an Wahl­pflicht­kur­sen nach ihren Bega­bun­gen und Inter­es­sen zu buchen und sich indi­vi­dua­li­siert auf ihre wei­te­re Aus­bil­dung vorzubereiten.

TAG DER OFFE­NEN TÜR AM BG/BRG BAD ISCHL

Das Gym Bad Ischl lädt auch heu­er wie­der alle inter­es­sier­ten Schüler:innen recht herz­lich zum Tag der offe­nen Tür am Frei­tag, dem 24. Novem­ber 2023, in der Zeit von 13:00 bis 16:30 Uhr ein.

Neben der Infor­ma­ti­on über die ver­schie­de­nen Schwer­punk­te und das Ober­stu­fen­mo­dell MOvE wird ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm zei­gen, dass nicht nur Wis­sen und Schlüs­sel­qua­li­fi­ka­tio­nen ver­mit­telt wer­den, son­dern auch auf die Inter­es­sen und Bega­bun­gen der Schüler:innen ein­ge­gan­gen wird. Schüler:innen der Ober­stu­fen­klas­sen wer­den die Gäs­te sowohl durch die Schu­le füh­ren und bei Fra­gen ger­ne Aus­kunft geben, als auch für das leib­li­che Wohl sorgen.

Am Mitt­woch, dem 22. Novem­ber 2023, fin­det für alle Inter­es­sier­ten um 19:00 Uhr ein Infor­ma­ti­ons­abend in der Aula des BG/BRG Bad Ischl statt.

Zum Ken­nen­ler­nen und „Hin­ein­schnup­pern“ in den Schul­all­tag gibt es Schnup­per­ta­ge von Novem­ber bis Febru­ar. Alle Schüler:innen, die davon Gebrauch machen wol­len, reser­vie­ren bit­te einen Ter­min im Sekre­ta­ri­at (Tel.: 06132/23493). Der Schnup­per­tag beginnt mit der Anmel­dung im Sekre­ta­ri­at, dann geht es mit der Lehr­per­son der 1. Unter­richts­ein­heit in eine unse­rer Klassen.

Die Lehrer:innen und Schüler/innen freu­en sich auf zahl­rei­chen Besuch!