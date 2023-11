Design trifft Kunst

Die Schwan­tha­ler Gale­rie und der Gmund­ner Kunst­ver­ein laden zum vor­weih­nacht­li­chen Bum­meln ein.

Kunst und Kunst­hand­werk, edle Designs und ästhe­ti­sche Gemäl­de, Deko­ra­ti­ves und Anspruchs­vol­les, kei­ne Gegen­sät­ze, son­dern eine gute Ergän­zung aus dem Sor­ti­ment der Schwan­tha­ler Gale­rie und den Wer­ken des Gmund­ner Kunst­ver­eins. Erst­mals laden bei­den Akteu­re gemein­sam in der Vor­weih­nachts­zeit in die Gale­rie, zum Fla­nie­ren, Schmö­kern, und um sich Geschenks­ideen für Weih­nach­ten zu holen.

Als Start­schuss der Aus­stel­lungs­rei­he laden der Gale­rist Gott­fried Sager und der Kunst­ver­ein am Frei­tag dem 17. Novem­ber um 18:00 Uhr zur gemein­sa­men Eröff­nung in die Aus­stel­lungs­räu­me in den Son­nen­hof-Arka­den der Gmund­ner Innen­stadt. Neben Design und Inte­ri­eur wer­den in wöchent­li­chen Zyklen Wer­ke der Künst­le­rin­nen und Künst­ler des Gmund­ner Kunst­ver­eins präsentiert.

Frei­tag, 17.11., 18:00 Uhr Eröff­nung und Win­ter Opening

Werk­schau:

Fr, 17.11. — Do, 23.11.: Mai­ke Pich­ler, Ange­li­ka Toma, Moni­ka Stahl und Gün­ther Wimmer

Fr, 24.11. — Do, 30.11.: Mat­thi­as Kretschmer

Fr, 1.12. — Do, 7.12.: Chris­ti­ne Pahl, Inge Kreu­zer, Syl­via Feicht­in­ger-Att­wen­ger und Chris­to­pher Schlesinger

Fr, 8.12. — Do, 14.12.: Chris­ti­ne Dan­nin­ger und Lisa Gierlinger

Fr, 15.12. — Do, 21.12.: Hei­di Cig­ler, Josy Neu­mann, Ger­lin­de Stro­pek und Sieg­fried Holzbauer

Ab Fr., 22.12.: Gran­de Fina­le aller Aussteller*innen

Ein guter Anlass, der vor­weih­nacht­li­chen Hek­tik zu ent­flie­hen und sich inspi­rie­ren zu las­sen, von Design, Kunst und per­sön­li­chen Gesprächen.