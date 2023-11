Die HAK Gmunden öffnet am 24.November 2023 ihre Türen

Am Frei­tag, 24. Novem­ber lädt die neu her­aus­ge­putz­te HAK Gmun­den alle Unter­stu­fen­schü­le­rIn­nen mit ihren Eltern von 13:30 bis 16.30 Uhr herz­lich zum Open House ein. Dort wer­den Ein­bli­cke in die Wirt­schafts- und Finanz­aus­bil­dung geboten.

Die Schul­ge­mein­schaft ver­mit­telt in zahl­rei­chen Sta­tio­nen ein infor­ma­ti­ves Pro­gramm: begon­nen bei den Fach­be­rei­chen „Medi­en- & Event­ma­nage­ment“ und „Inter­na­tio­nal Busi­ness“ bis hin zu den Zusatz­qua­li­fi­ka­tio­nen SAP und Eng­lisch-Zer­ti­fi­ka­ten. Die Tuto­rIn­nen för­dern das sozia­le Mit­ein­an­der an der HAK und ste­hen im Rah­men der Schul­füh­run­gen für aller­lei Fra­gen zum Schul­all­tag zur Verfügung.

Schü­le­rIn­nen-Boom an der HAK

Ein­zig­ar­tig ist für die in etwa 300 Schü­le­rIn­nen an der Han­dels­aka­de­mie der Mix aus All­ge­mein­bil­dung wie (Fremd-)sprachen, Natur­wis­sen­schaf­ten und Geo­gra­fie und Berufs­aus­bil­dung in Mar­ke­ting, Buch­hal­tung und Betriebs­wirt­schaft. In der Übungs­fir­ma kön­nen die Schü­le­rIn­nen ihr Kön­nen in die Pra­xis umset­zen. HAK-Absol­ven­tIn­nen pro­fi­tie­ren nicht nur beruf­lich, son­dern sind auch für ihr spä­te­res Leben hin­sicht­lich wirt­schaft­li­chem Den­ken und Finanz­aus­bil­dung bes­tens gewappnet.

Digi­ta­le und Inter­kul­tu­rel­le Kompetenzen

Im Fach­be­reich Medi­en- und Event­ma­nage­ment wird eine erst­klas­si­ge Aus­bil­dung in den Berei­chen Medi­en­pro­duk­ti­on, Event­pla­nung, Web­de­sign, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Öffent­lich­keits­ar­beit ver­mit­telt. Mit­an­pa­cken heißt es bei der Orga­ni­sa­ti­on von Events, wie etwa im ver­gan­ge­nen Jahr bei flo­ro Konzerten.

Im Fach­be­reich Inter­na­tio­nal Busi­ness wer­den Schü­le­rIn­nen bes­tens auf das Arbei­ten im In- und Aus­land vor­be­rei­tet. Eng­lisch als Arbeits­spra­che in meh­re­ren Unter­richts­fä­chern ist ein wei­te­res Highlight.

Koope­ra­tio­nen mit Arbeit­ge­bern aus der Region

Die HAK Gmun­den konn­te in der Ver­gan­gen­heit zahl­rei­che Koope­ra­tio­nen gewin­nen. Neu ist die Part­ner­schaft mit dem Lan­des­ge­richt Wels. Die Green Peers wer­den vom Kli­ma­bünd­nis OÖ initi­iert und nach­hal­ti­ge Pro­jek­te an der Schu­le wer­den rea­li­siert, zum Bei­spiel ein Hoch­beet mit Kräutern.

Gutes Tun kann ganz ein­fach sein

Gemäß die­sem Mot­to wird in der HAK Gmun­den nicht nur auf Wirt­schaft Wert gelegt, son­dern auch auf Sozia­les. Im Rah­men einer Diplom­ar­beit orga­ni­sier­ten Schü­le­rIn­nen einen Cha­ri­ty Run. Die gesam­te Schul­ge­mein­schaft konn­te dabei 3.450€ „erlau­fen“. Die­se stol­ze Spen­den­sum­me wur­de dem Ver­ein „Herz­kin­der Öster­reich“ vor kur­zem über­ge­ben. „Herz­kin­der Öster­reich“ ist ein Ver­ein, die Fami­li­en mit herz­kran­ken Kin­dern unterstützt.Dieser Spen­den­lauf wird auch im heu­ri­gen Schul­jahr wie­der veranstaltet.

Mit­tags­pau­se am See

Die HAK Gmun­den bie­tet eine idea­le zen­tra­le Lage und eine gut aus­ge­bau­te Infra­struk­tur. Die öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel befin­den sich unmit­tel­bar neben der Schu­le und ermög­li­chen eine gefahr­lo­se An- und Abrei­se. Die Zen­trums­nä­he sorgt für eine ange­neh­me Schul­at­mo­sphä­re, um zum Bei­spiel die Mit­tags­pau­se am See zu ver­brin­gen oder in nahe­ge­le­ge­nen Geschäf­ten Ein­käu­fe zu erle­di­gen. Dank der geleis­te­ten Reno­vie­rungs­ar­bei­ten in den ver­gan­ge­nen Jah­ren konn­te ein ange­neh­mer Lebens- und Lern­raum für alle an der Schu­le geschaf­fen wer­den, u.a. eine Küche nur für Schü­le­rIn­nen oder dem top aus­ge­stat­te­ten Naturwissenschaftszentrum.

Wirt­schaft­li­che Fachausbildung

In der Habert­stra­ße kann man auch wie­der eine drei­jäh­ri­ge Han­dels­schu­le mit ver­gleich­ba­ren Abschluss als Bürokauffrau/mann absolvieren.

Der Tag der offe­nen Tür ver­spricht infor­ma­ti­ve Ein­bli­cke in die Welt der Wirt­schaft sowie per­sön­li­che Gesprä­che mit Lehr­kräf­ten und SchülerInnen.

Fürs leib­li­che Wohl wird im Rah­men eines Buf­fets gesorgt.