Ehemalige Moskau-Korrespondentin liest in Kirchham am Donnerstag den 23.November 2023

Am Don­ners­tag, 23.11.2023 ist die gebür­ti­ge Wie­ne­rin in der neu­en Büche­rei in Kirch­ham (Volks­schul­ge­bäu­de, 3. Stock) zu Gast und liest aus ihrem neu­en Buch „Omas Bank­raub“ (19:30 Uhr, Ein­tritt: 10 Euro).

Wenn am Ende vom Geld noch ganz schön viel Monat bleibt, ist Krea­ti­vi­tät gefragt! Mit viel Humor wid­met sich die Autorin Susan­ne Scholl in ihrem neu­en Roman „Omas Bank­raub“ dem schwie­ri­gen The­ma Alters­ar­mut. Ein Augen­zwin­kern ist ihr dabei immer wich­tig, hält Scholl doch beson­ders in schwe­ren Zei­ten Humor für unabdingbar.

Die lang­jäh­ri­ge ORF-Kor­re­spon­den­tin hat zahl­rei­che Bücher ver­öf­fent­licht und wich­ti­ge Prei­se für ihre jour­na­lis­ti­sche Arbeit und ihr men­schen­recht­li­ches Enga­ge­ment erhalten.