Erfolge für SU Floorball Bad Ischl

Am Sams­tag konn­te in der OÖ-Liga die U12 der SU Floo­r­ball Bad Ischl ihre bei­den Spie­le gegen Haag (8:2) und den UHC Linz (12:1) klar gewinnen.

Eben­falls am Sams­tag ging es für die U16 zwei­mal gegen den Gast­ge­ber. Das ers­te Spiel wur­de 4:9 ver­lo­ren. Im zwei­ten Auf­ein­an­der­tref­fen war die Par­tie aus­ge­gli­che­ner. In den letz­ten Minu­ten wur­de das Spiel zuneh­mend inten­si­ver. Neun Sekun­den vor dem Schluss­pfiff gelang das ent­schei­den­de Tor zum 9:8 Sieg.

Am Sonn­tag spiel­ten die Erwach­se­nen in der Klein­feld Bun­des­li­ga Mixed. Das ers­te Spiel wur­de gegen den letzt­jäh­ri­gen Grup­pen­ers­ten, die Star­bulls Salz­burg, 4:14 ver­lo­ren. Gegen die Gast­ge­ber wur­de ein 4:8 Rück­stand noch in ein 9:9 Unent­schie­den gedreht. Im anschlie­ßen­den Penal­ty­schie­ßen ging man schluss­end­lich mit 9:10 als Ver­lie­rer vom Platz, hol­te damit aber trotz­dem einen Punkt.

Alle Ergeb­nis­se und Sta­tis­ti­ken sind unter www.floorballflash.at/Bewerbe nachzulesen.