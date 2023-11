Erfolgreicher Start der Bläserklasse für Erwachsene

Anfang Sep­tem­ber war es soweit: die als Gemein­schafts­pro­jekt der 5 Musik­ka­pel­len Lin­dach, Roit­ham am Traun­fall, Stadt­ka­pel­le Laa­kir­chen, Markt­mu­sik Vorch­dorf und Sie­ben­bür­ger Vorch­dorf initi­ier­te Erwach­se­nen-Blä­ser­klas­se star­te­te in das ers­te Unterrichtsjahr.

Mehr als 40 Teil­neh­mer wer­den seit­her in der Lan­des­mu­sik­schu­le unter­rich­tet und tref­fen sich zusätz­lich ein­mal wöchent­lich zum gemein­sa­men Musizieren.

„Seit vie­len Jah­ren bzw. schon Jahr­zehn­ten ist es mein Wunsch ein Instru­ment zu erler­nen. Das ich das jetzt in einer Run­de mit lau­ter Gleich­ge­sinn­ten end­lich umset­zen darf, macht mich unglaub­lich glück­lich.“ freut sich ein Teil­neh­mer nach der ers­ten Gemein­schafts­pro­be mit deren musi­ka­li­schen Lei­ter Flo­ri­an Schatzl.

„Der Gedan­ke war, auch Erwach­se­nen die Mög­lich­keit zu bie­ten ein Instru­ment zu erler­nen. Und am bes­ten und am moti­vie­rens­ten ist das natür­lich in der Grup­pe. Der Groß­teil der Teil­neh­mer ist älter als 40 und zum Teil auch bereits in der Pen­si­on.“ so Mar­kus Resch, der das Pro­jekt mit sei­nen Obmann-Kol­le­gen aus den Nach­bar­ge­mein­den zum Lau­fen gebracht hat.

„Geplant ist die Blä­ser­klas­se vor­erst für 2 Jah­re. Danach wer­den die Teil­neh­mer in die jewei­li­gen Musik­ver­ei­ne inte­griert und wer weiß, viel­leicht star­tet dann ja ein wei­te­res Mal das Pro­jekt Blä­ser­klas­se für Erwach­se­ne.“ lässt Resch die Zukunft offen.