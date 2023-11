Fasching in Gmunden — Die Narren haben nun das Sagen!!

Tra­di­tio­nell fand am Sams­tag, den 11.11. die offi­zi­el­le Eröff­nung der Faschings­sai­son 2023/24 in Gmun­den statt, die musi­ka­lisch von der Gmund­ner Stadt­ka­pel­le beglei­tet wurde.

Ab nun regie­ren die Nar­ren das Stadt­par­la­ment, um dies zu bekräf­ti­gen, wur­de dem schei­den­den Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf der Schlüs­sel zum Rat­haus und vor­sorg­lich auch das Han­dy abge­nom­men. Dies kann er nach der när­ri­schen Zeit even­tu­ell wie­der in Emp­fang neh­men. Mal sehen!

Nun beginnt für das „Hat­scha­ta­ler“ Faschings­ko­mi­tee die Zeit der Arbeit, so gilt es den Hatsch­ta­ler Faschings­um­zug in Gmun­den, der am Sonn­tag, den 11.2.2024 statt­fin­det, zu orga­ni­sie­ren. Viel zu tun! Viel­leicht kom­men hier die beson­de­ren Gäs­te des Tages vom Faschings­ko­mi­tee Kirch­ham, um zu Helfen.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer