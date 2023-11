Flugzeugwrack nach Absturz mit vier Todesopfern vom Kasberg geborgen

In einer auf­wen­di­gen Ber­ge­ak­ti­on mit einem Hub­schrau­ber ist am Mon­tag das Wrack des Flug­zeu­ges nach dem Absturz vom ver­gan­ge­nen Sams­tag vom Kas­berg in Grün­au im Alm­tal gebor­gen wor­den. Alle Insas­sen kamen bei dem Unglück ums Leben.

Am frü­hen Vor­mit­tag wur­den Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr und Ermitt­ler des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes sowie der Sicher­heits­un­ter­su­chungs­stel­le des Bun­des auf den Berg geflo­gen, die­se führ­ten die Spu­ren­si­che­rung durch. Tei­le muss­ten aus dem Schnee aus­ge­gra­ben wer­den und unzäh­li­ge klei­ne­re Trüm­mer­tei­le wur­den eingesammelt.

Nach Abschluss der Ermitt­lu­gen wur­de damit begon­nen, die Tei­le in Net­zen und Big­bags mit dem Hub­schrau­ber vom Kas­berg ins Tal zu flie­gen. Die Tei­le wur­den auf einen LKW ver­la­den, wel­che zur wei­te­ren Unfall­un­ter­su­chung nach Wien gebracht wer­den, wie es heißt.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber