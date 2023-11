Fußgängerin durch Alkolenker schwer verletzt

Ein Alko­len­ker hat Mon­tag­abend in Eben­see eine Fuß­gän­ge­rin erfasst. Die Frau wur­de dabei schwer verletzt.

In Eben­see am Traun­see war ein 53-jäh­ri­gr PKW-Len­ker aus dem Bezirk Gmun­den am 13. Novem­ber 2023 auf der Lahn­stra­ße in Rich­tung Bad Ischl unter­wegs. Gegen 21:13 Uhr kam es auf Höhe der soge­nann­ten Meindl­wies­brü­cke zu einem Unfall mit einer Fußgängerin.

Die 43-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den wur­de am Fahr­bahn­rand von dem Auto erfasst, zu Boden gesto­ßen und dabei schwer ver­letzt. Sie wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test mit dem Len­ker ver­lief mit 1,5 Pro­mil­le posi­tiv und der Füh­rer­schein wur­de dem Len­ker vor­läu­fig abge­nom­men. Anzei­ge wird erstat­tet, so die Polizei.